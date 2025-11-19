ETV Bharat / state

गोड्डा में रेलवे फाटक के पास हाइवा और बाइक के बीच भीषण टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल

गोड्डा में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है.

ONE PERSON KILLED IN GODDA
सड़क हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
गोड्डा: जिले में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा महगामा रेलवे फाटक के पास हुआ है. टक्कर बाइक और हाइवा के बीच हुई, जिसमें साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड निवासी राहुल कुमार भगत की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक का नाम आनंद कुमार पाठक है, जो बोकारो स्टील सिटी का निवासी है.

घायल युवक की बनी हुई गंभीर हालत

घायल आनंद पाठक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत गोड्डा सदर अस्पताल भेजा गया है. दोनों युवक केसी लैब कंपनी के सीनियर अफसर थे और कंपनी के कार्य से ललमटिया की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

जानकारी देते डॉ. अभिषेक सानू (Etv bharat)

टक्कर में उड़े बाइक के परखच्चे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाइवा और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े. हादसे की सूचना मिलते ही महगामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही हाइवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, दियाजोरी रेलवे फाटक के आसपास भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर कड़े ट्रैफिक नियम और गति नियंत्रण व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

सड़क दुघर्टना में एक की मौत हुई है और दूसरा घायल है. गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है: मनोज पाल, थाना प्रभारी, महगामा

TAGGED:

सड़क हादसे में एक युवक की मौत
ONE PERSON KILLED IN ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT AT GODDA
गोड्डा में हाइवा और बाइक की टक्कर
ONE PERSON KILLED IN GODDA

