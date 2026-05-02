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पलक झपकते शिकार का शौक बना जानलेवा! पैर फिसलने से चली गोली, दूसरे शिकारी की दर्दनाक मौत

अर्की में शिकार के दौरान हुई एक व्यकित की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

One person died while hunting in Jamroti Firing
अर्की में शिकार के दौरान शिकारी की मौत (Concept, IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:11 AM IST

3 Min Read
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अर्की/सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले जिले के अर्की में शिकार खेलने गए व्यक्ति का पैर फिसलने से गोली चल पड़ी. गोली साथ गए एक अन्य व्यक्ति के बाजू में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक जांच टीम को भी बुलाया. टीम ने मौके से भौतिक साक्ष्यों को इकठ्ठा किया है. व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी आईजीएमसी शिमला में करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है.

अर्की में शिकार के दौरान शिकारी की मौत

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि मृतक एवं आरोपी जंगल में शिकार के लिए गए थे, जहां आरोपी रणजीत सिंह का पैर फिसला और इसी दौरान उसकी बंदूक से अचानक गोली चल गई, जो लक्ष्मीकांत के शरीर में लगी और मृत्यु हो गई. हालांकि पुलिस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में जमरोटी अर्की निवासी राहुल ने बताया, जब वह अपने परिचित भगत राम के साथ गांव जमरोटी में बावड़ी के पास मौजूद था. इसी दौरान कमलजीत निवासी गांव कुनी (जमरोटी) ने उसे सूचित किया कि उसके पिता लक्ष्मीकांत को जंगल में चोट लगी है. सूचना मिलने पर वो भगत राम के साथ फौरन मौके पर पहुंचा, जहां रामलाल और रणजीत सिंह मौजूद थे और उसके पिता लक्ष्मीकांत घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे. उसके पिता देखा कि उसके पिता की शरीर के पीछे बाईं ओर कूल्हे के पास गोली लगने के कारण ब्लड निकल रहा था.

पुलिस हिरासत में आरोपी

इसके बाद वह अपने पिता को तुरंत चारपाई के माध्यम से उपचार के लिए अर्की अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस पर राहुल को संदेह हुआ कि घटना जंगल में रणजीत सिंह की बंदूक से चली गोली के कारण हुई है. इसी आधार पर उसने रणजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. मामले में संलिप्त आरोपी रणजीत सिंह (उम्र- 62 वर्ष) निवासी गांव जमरोटी को हिरासत में ले लिया है.

उधर, पुलिस अधीक्षक सोलन एसडी वर्मा ने बताया कि, "पुलिस को एफएसएल जुन्गा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है. इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लिया है. इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है."

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