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केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, पहाड़ी से गिरे बोल्डर, घोड़ा संचालक की मौत, श्रद्धालु घायल

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शुक्रवार को एक हृदयविदारक हादसा हो गया. चीरबासा हेलीपैड के पास ऊपरी पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर गिरने से स्थानीय घोड़ा संचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजस्थान का एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद यात्रा मार्ग पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर को करीब 2:54 बजे सूचना मिली कि चीरबासा हेलीपैड के पास ऊपरी पहाड़ी से अचानक पत्थर और मलबा गिरने लगा, जिसकी चपेट में दो व्यक्ति आ गए. सूचना मिलते ही पुलिस, डीडीआरएफ, वाईएमएफ, आपदा मित्र व सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड की टीमों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.

मौके पर पहुंची संयुक्त राहत व बचाव टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल चिकित्सा केंद्र गौरीकुंड पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार घायल यात्री की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. हादसे में घायल व्यक्ति की पहचान विष्णु निवासी राजस्थान के रूप में हुई है.

वहीं मृतक की पहचान देवेश सिंह (23 वर्ष), निवासी ग्राम बड़ासू, जनपद रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है. देवेश सिंह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा संचालक के रूप में कार्यरत था. हादसे में उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. प्रशासन द्वारा मृतक के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.