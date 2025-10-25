ETV Bharat / state

रुड़की में दिल्ली-देहरादून हाईवे भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर पलटा ट्रक, एक की मौत

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के रुड़की में देहरादून बाईपास हाईवे पर ट्रक ईंटों से भी ट्रैक्टर ट्रॉली जा गिरा.

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर सड़क हादसा. (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

October 25, 2025

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब एक ट्रक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर अचानक पलट गया. हादसा इतना भयंकर था कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. इसी के साथ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था. जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई थी.

जानकारी के मुताबिक 25 अक्टूबर शनिवार के दिन रुड़की में देहरादून बाईपास हाईवे पर एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी. जैसे ही वह पनियाला गांव के पास पहुंची तो एक ट्रक उसके ऊपर अचानक से पलट गया. हादसा इतना भयानक था कि ट्रक के नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक और उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.

Roorkee
घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)

हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया था. हादसा होने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. उधर हादसे की जानकारी पाकर गंगनहर कोतवाली से भी पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों घायलों को वहां से निकालकर 108 के माध्यम से उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अस्पताल के चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया.

बताया गया है कि मृतक युवक भगवानपुर थाना क्षेत्र का निवासी था. वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गयाय. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर टीम ने ट्रक-ट्रैक्टर ट्रॉली और हाइवे पर बिखरी हुई ईंटों को हटवाकर यातायात को दोबारा सुचारू करवाया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ट्रक चालक की तलाश कर रही है. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है. हादसा किन कारणों की वजह से हुआ है और गलती किसकी है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है. फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. हादसे में जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी शिनाख्त अकबर पुत्र नूर हसन निवासी उपरोक्त (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं घायल व्यक्ति का नाम शब्बीर पुत्र गुलाम अब्बास निवासी जैनपुर झंझेडी कोतवाली मंगलौर, (उम्र 40 वर्ष) है.

