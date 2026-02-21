ETV Bharat / state

एक झटके में बिखर गया परिवार, दर्दनाक हादसे ने छीन ली खुशियां!

शादी-समारोह से लौट रहे परिवार की गाड़ी पर ट्रक पलट गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT IN LATEHAR
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 21, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: कुछ समय पहले ही परिवार खिलखिलाकर हंस रहा था. शादी समारोह से लौट रहे परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में बिखर गईं. खुशियों के पल गम में तब्दील हो गए. कोहराम मच गया. जिसने सुना वही हैरान रह गया.

कार पर ही पलट गया रॉड लदा हुआ ट्रक

लोहरदगा शहरी क्षेत्र के संजय गांधी पथ के रहने वाले जीवन बीमा कंपनी के एजेंट प्रकाश साहू का परिवार लातेहार जिला के नगर मंदिर में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था. प्रकाश साहू अपनी ही कार में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गए हुए थे. सब कुछ ठीक-ठाक बीता. प्रकाश साहू वापस कर से घर लौट रहे थे. इसी दौरान लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर स्थित चंदवा थाना क्षेत्र के डेढ़टांगवा घाटी में भयानक सड़क दुर्घटना हुई. जिससे मौके पर ही प्रकाश साहू की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए.

ये दुर्घटना कुछ ऐसी हुई थी, प्रकाश साहू की कार जैसे ही घाटी से गुजर रही थी, वैसे ही वहां से गुजर रहे एक रॉड लदे हुए ट्रक का टायर पंचर हो गया और वह प्रकाश साहू की कार पर ही पलट गया. इस घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और प्रकाश साहू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना जैसे ही लोहरदगा पहुंची वहां कोहराम मच गया. लोग भागते हुए अस्पताल पहुंचे. तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई. इसके बाद प्रकाश साहू की पत्नी और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इस दर्दनाक घटना से हर कोई हैरान है. लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह कैसे हो गया.

दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है. अरविंद कुमार, एसडीपीओ, लातेहार.

ये भी पढ़ें-

चतरा में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सांसद के चचेरे भाई को कुचला, मौके पर ही मौत

हजारीबाग में सड़क दुर्घटनाः JAP 7 के सब इंस्पेक्टर की मौत

पलामू में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, गाड़ी और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा

TAGGED:

WEDDING CAR CRASH
लोहरदगा
TRUCK OVERTURNED ON CAR
PERSON DIED IN ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.