एक झटके में बिखर गया परिवार, दर्दनाक हादसे ने छीन ली खुशियां!

लोहरदगा: कुछ समय पहले ही परिवार खिलखिलाकर हंस रहा था. शादी समारोह से लौट रहे परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में बिखर गईं. खुशियों के पल गम में तब्दील हो गए. कोहराम मच गया. जिसने सुना वही हैरान रह गया.

कार पर ही पलट गया रॉड लदा हुआ ट्रक

लोहरदगा शहरी क्षेत्र के संजय गांधी पथ के रहने वाले जीवन बीमा कंपनी के एजेंट प्रकाश साहू का परिवार लातेहार जिला के नगर मंदिर में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था. प्रकाश साहू अपनी ही कार में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गए हुए थे. सब कुछ ठीक-ठाक बीता. प्रकाश साहू वापस कर से घर लौट रहे थे. इसी दौरान लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर स्थित चंदवा थाना क्षेत्र के डेढ़टांगवा घाटी में भयानक सड़क दुर्घटना हुई. जिससे मौके पर ही प्रकाश साहू की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए.

ये दुर्घटना कुछ ऐसी हुई थी, प्रकाश साहू की कार जैसे ही घाटी से गुजर रही थी, वैसे ही वहां से गुजर रहे एक रॉड लदे हुए ट्रक का टायर पंचर हो गया और वह प्रकाश साहू की कार पर ही पलट गया. इस घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और प्रकाश साहू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना जैसे ही लोहरदगा पहुंची वहां कोहराम मच गया. लोग भागते हुए अस्पताल पहुंचे. तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई. इसके बाद प्रकाश साहू की पत्नी और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इस दर्दनाक घटना से हर कोई हैरान है. लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह कैसे हो गया.