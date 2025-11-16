ETV Bharat / state

गोरखपुर में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, रेस्टोरेंट-दुकानें राख, दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत

जानकारी के अनुसार, तारामंडल रोड के नौका विहार के पास एक रेस्टोरेंट में रविवार की सुबह करीब 5 बजे शार्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. अग्निकांड में रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाक हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही सीएफओ गोरखपुर संतोष कुमार राय मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू अभियान की कमान संभाला.

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच कर आग काबू पाया. फिलहाल आग के पीछे शार्ट सर्किट बताया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पूरी तक तत्परता दिखाई गई. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है. लेकिन तब तक तीन मंजिला बिल्डिंग में रेस्टोरेंट समेत बहुत कुछ जलकर राख हो गया. बताया कि भवन के भूतल पर दुकानें, पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट, दूसरी मंजिल पर कमरे और तीसरी मंजिल पर बड़ा बैंक्वेट हॉल था. आग की शुरुआत रेस्टोरेंट से होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद लपटों ने पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया. दमकलकर्मियों ने लगातार पम्पिंग ऑपरेशन चलाकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं, पहली मंजिल के वॉशरूम में पुरुषोत्तम नामक कर्मचारी बेहोशी की हालत में मिला, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. धुएं और तेज लपटों में फंसने के कारण उसकी जान बचाई नहीं जा सकी.

फायर विभाग के मुताबिक, प्रतीत हो रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा है. हादसे ने शहर में हड़कंप मचा दिया और सुबह के समय स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी. तमाम टहलने वाले लोग इस दौरान सड़कों पर थे. इसके बगल में ही जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल का सिटी ब्रांच भी है. एसएचओ रामगढ़ताल थाना नितिन रघुनंदन श्रीवास्तव ने बताया आग लगने के बाद पुरुषोत्तम बाथरूम में छिप गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है.

