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नानकमत्ता हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो कारों की आमने सामने टक्कर, युवक की मौत

नानकमत्ता में दो कारों की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि दो युवक घायल हो गए.

accident on Nanakmatta Highway
नानकमत्ता हाईवे पर भीषण सड़क हादसा (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 12:01 PM IST

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नानकमत्ता: उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र में दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में दो अन्य घायल हो गए. घायलों का सितारागंज उपजिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है. जबकि मृतक युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए खटीमा उपजिला चिकित्सालय भेजा गया है. मृतक युवक की पहचान आवास विकास कॉलोनी, किच्छा निवासी दीपांत सिंघल पुत्र पवन कुमार सिंघल के रूप में हुई है.

नानकमत्ता दहला रोड स्थित हाईवे पर 12 मई देर रात दो कारों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही नानकमत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज भेजा गया.

जानकारी के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे हाईवे पर कार संख्या UK06-AE-5310 और एक नई कार के बीच टक्कर हुई. बताया जा रहा है कि नई कार को वाहन स्वामी हल्द्वानी के शोरूम से लेकर चंपावत जा रहा था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां उपचार के दौरान आवास विकास कॉलोनी, किच्छा निवासी 24 वर्षीय दीपांत सिंघल पुत्र पवन कुमार सिंघल की मौत हो गई.

वहीं, हादसे में घायल 27 वर्षीय मनप्रीत सिंह पुत्र बिश्चल सिंह निवासी किच्छा और 35 वर्षीय चंद्र प्रकाश जोशी पुत्र त्रिलोक चंद्र जोशी निवासी चंपावत का सितारगंज अस्पताल में उपचार चल रहा है.

युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी खटीमा भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. खटीमा उपजिला चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

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