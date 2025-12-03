ETV Bharat / state

शराब के ठेके के स्टोर में लगी आग, एक व्यक्ति की जलकर मौत, पुलिस जांच में जुटी

हरिद्वार में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई.

फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रोशनाबाद इलाके में शराब के ठेके के स्टोर में अचानक से आग लग गई. इस दौरान एक युवक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई. मामले की सूचना मिलते ही सिडकुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को हरिद्वार जिला हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

पुलिस के मुताबिक रात को डायल 112 द्वारा सूचना मिली कि रोशनाबाद देशी शराब ठेके के पास गत्ते में आग लगी है. सूचना मिलते ही तत्काल सिडकुल पुलिस और फायर स्टेशन सिडकुल की टीम मौके पर पहुंची. ठेके के पीछे एक टीन सेट नुमा स्टोर है, जो खुला है. उसी स्टोर में शराब की खाली पेट्टियों के गत्ते रखे थे और इन्हीं गत्तों में आग लगी पाई गई थी.

फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल आग को बुझाने का काम शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग पर काबू पाने के बाद जले गत्तों के बीच में एक झुलसा हुआ शव बरामद हुआ, जो पूरी तरह से जल गया था, जिसकी शिनाख्त करना भी मुश्किल था.

मामले की सूचना मिलते ही अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मामले की जानकारी जुटाई गई. प्राथमिक जांच में सामने आया कि स्टोर के किनारे आग सेकने के लिए गत्ते जलाए गए थे. स्टोर के बाहर ही एक व्यक्ति काशी भी सोता है, उसी ने पुलिस को आग लगने की सूचना दी थी.

पुलिस पूछताछ में काशी ने बताया कि अशोक नाम का एक व्यक्ति भी उसी स्टोर में सो रहा था. शराब पीने के बाद कुछ घुम्मकड़ व्यक्ति अक्सर ठंड से बचने के लिए स्टोर के गत्तों पर सो जाते है. अशोक ने पुलिस को बताया कि जब आग लगी तो सबसे पहले उसी को पता चला. उसने वहां सो रहे एक लड़के को भी उठाया था और आग बुझाने का प्रयास भी किया था. उनको यह नहीं पता था कि पीछे भी कोई व्यक्ति सो रहा है.

सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किये जा रहे है. मृतक व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

