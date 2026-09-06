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जन्माष्टमी के जुलूस में डीजे को लेकर हुआ विवाद, मारपीट के दौरान भाग रहा युवक कुएं में गिरा, हुई मौत

पलामूः जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ. इस विवाद के दौरान जुलूस में शामिल दो गुटों के बीच हाथापाई हो गई. मारपीट के दौरान बच के भाग रहा एक युवक कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई. युवक के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पुलिस मामले की जांच कर रही है

इस सिलसिले में मृतक के परिजनों ने अभी तक पुलिस को कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. दरअसल तरहसी थाना क्षेत्र के छेचानी गांव में जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर जुलूस निकाला गया था. जुलूस में अधिकतर नवयुवक शामिल थे और जुलूस में ही डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया.

इस जुलूस में तरहसी थाना क्षेत्र के चिल्हो गांव का रहने वाला चंदन कुमार भी शामिल था. चंदन रात 12 बजे तक जुलूस से वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने पूरे मामले में खोजबीन शुरू की. परिजन उस जगह तक पहुंचे थे जहां पर विवाद हुआ था. परिजनों को मौके से चंदन का चप्पल बरामद हुआ. परिजन और स्थानीय ग्रामीण आसपास खोजने लगे तो रविवार को सुबह 10:00 बजे के करीब चंदन का शव कुएं से बरामद हुआ.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया