जन्माष्टमी के जुलूस में डीजे को लेकर हुआ विवाद, मारपीट के दौरान भाग रहा युवक कुएं में गिरा, हुई मौत
पलामू में जन्माष्टमी जुलूस में विवाद के बाद कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 6, 2026 at 2:52 PM IST
पलामूः जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ. इस विवाद के दौरान जुलूस में शामिल दो गुटों के बीच हाथापाई हो गई. मारपीट के दौरान बच के भाग रहा एक युवक कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई. युवक के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है
इस सिलसिले में मृतक के परिजनों ने अभी तक पुलिस को कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. दरअसल तरहसी थाना क्षेत्र के छेचानी गांव में जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर जुलूस निकाला गया था. जुलूस में अधिकतर नवयुवक शामिल थे और जुलूस में ही डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया.
इस जुलूस में तरहसी थाना क्षेत्र के चिल्हो गांव का रहने वाला चंदन कुमार भी शामिल था. चंदन रात 12 बजे तक जुलूस से वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने पूरे मामले में खोजबीन शुरू की. परिजन उस जगह तक पहुंचे थे जहां पर विवाद हुआ था. परिजनों को मौके से चंदन का चप्पल बरामद हुआ. परिजन और स्थानीय ग्रामीण आसपास खोजने लगे तो रविवार को सुबह 10:00 बजे के करीब चंदन का शव कुएं से बरामद हुआ.
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
स्थानीय ग्रामीण और परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी तरहसी थाना को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चंदन के शव को कुआं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
'प्रारंभ जानकारी में यह बात सामने आई है कि डीजे को लेकर विवाद हुआ था, इसी विवाद के दौरान चंदन भागते हुए कुएं में गिर गया था. हालांकि परिजनों ने अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया है. लिखित आवेदन के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.'- राजेश रंजन, तरहसी थाना प्रभारी
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