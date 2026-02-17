बारां जिले में हाईवे से नीचे उतरी कार, एक की मौत, 7 लोग घायल
हादसे का प्रथम दृष्टया कारण चालक को झपकी आना माना जा रहा है.
Published : February 17, 2026 at 2:49 PM IST
बारां: अंता थाना क्षेत्र में मंगलवार अलसुबह एनएच 27 पर एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतर गई. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें कोटा रैफर किया गया है. परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
एसआई घनश्याम नागर ने बताया कि एक कार में सवार होकर 8 लोग भिंड, मुरैना से अहमदाबाद जा रहे थे. इनका अहमदाबाद में पुट्टी व पुताई का काम चल रहा था. यहां हाईवे पर डेरू माता मंदिर के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतरकर खेत में चली गई. दुर्घटना में दिलीप दिवाकर पुत्र छबीराम धोबी निवासी खिंतरपूरा, भिंड, मुरैना, मध्यप्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई. बाकी अन्य 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें कोटा रैफर कर दिया है.
मृतक के शव को उप जिला अस्पताल अंता में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया चालक को झपकी आने के कारण दुर्घटना होना प्रतीत हो रहा है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि कार अनियंत्रित होकर एक खेत में कूद गई थी. सूचना पर वे खुद मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.