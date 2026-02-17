ETV Bharat / state

बारां जिले में हाईवे से नीचे उतरी कार, एक की मौत, 7 लोग घायल

बारां: अंता थाना क्षेत्र में मंगलवार अलसुबह एनएच 27 पर एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतर गई. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें कोटा रैफर किया गया है. परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

एसआई घनश्याम नागर ने बताया कि एक कार में सवार होकर 8 लोग भिंड, मुरैना से अहमदाबाद जा रहे थे. इनका अहमदाबाद में पुट्टी व पुताई का काम चल रहा था. यहां हाईवे पर डेरू माता मंदिर के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतरकर खेत में चली गई. दुर्घटना में दिलीप दिवाकर पुत्र छबीराम धोबी निवासी खिंतरपूरा, भिंड, मुरैना, मध्यप्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई. बाकी अन्य 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें कोटा रैफर कर दिया है.