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BCCL की ओपन कास्ट माइंस में हादसा, मुआवजा और नियोजन की मांग लेकर शव के साथ प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण ( Etv Bharat )

धनबादः धनसार स्थित BCCL की विश्वकर्मा परियोजना में हुए हादसे में हॉलपैक ऑपरेटर (Haulpak Operator) ललन नोनिया की मौत हो गई. 2 अक्टूबर को काम के दौरान हुए इस हादसे के बाद परियोजना में कामकाज रोक दिया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजनों और राष्ट्रीय कामगार यूनियन के सदस्यों ने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मृतक के आश्रित को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने के साथ नौकरी की भी मांग उठाई. वहीं, परियोजना प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई.