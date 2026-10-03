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BCCL की ओपन कास्ट माइंस में हादसा, मुआवजा और नियोजन की मांग लेकर शव के साथ प्रदर्शन

धनबाद में BCCL की विश्वकर्मा परियोजना में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें हॉलपैक ऑपरेटर की मौत हो गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

INCIDENT AT OPEN CAST MINE
विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 5:05 PM IST

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धनबादः धनसार स्थित BCCL की विश्वकर्मा परियोजना में हुए हादसे में हॉलपैक ऑपरेटर (Haulpak Operator) ललन नोनिया की मौत हो गई. 2 अक्टूबर को काम के दौरान हुए इस हादसे के बाद परियोजना में कामकाज रोक दिया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजनों और राष्ट्रीय कामगार यूनियन के सदस्यों ने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मृतक के आश्रित को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने के साथ नौकरी की भी मांग उठाई. वहीं, परियोजना प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई.

घटना के बाद काम बंद कर दिया गया

बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को धनसार की विश्वकर्मा परियोजना में ललन नोनिया हॉलपैक का संचालन कर रहे थे. इसी दौरान हॉलपैक अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट की ऊंचाई से खदान में जा गिरा. हादसा इतना गंभीर था कि ललन नोनिया की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परियोजना में काम बंद कर दिया गया. हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसर गया.

यूनियन नेता अरविंद सिंह और मृतक के बेटे का बयान (Etv Bharat)

मुआवजे के साथ नौकरी देने की मांग

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब ललन नोनिया का शव घर पहुंचा, तो परिजनों के साथ राष्ट्रीय कामगार यूनियन के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए. शव के साथ विरोध-प्रदर्शन करते हुए, मृतक के आश्रित के लिए 1 करोड़ के मुआवजे और नौकरी देने की मांग की गई.

DGMS की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची

प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं और परिजनों ने परियोजना प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया. साथ ही हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. इधर, हादसे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए DGMS की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू कर दी है.

INCIDENT AT OPEN CAST MINE
यूनियन नेता के साथ बात करते ग्रामीण (Etv Bharat)

सभी पहलुओं की हो रही है जांच

डीजीएमएस (Directorate-General of Mines Safety) की टीम हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. हॉलपैक किस परिस्थिति में करीब 50 फीट नीचे गिरा, दुर्घटना के समय सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी और कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई, इन सभी बिंदुओं को जांच के दायरे में रखा गया है.

फिलहाल सभी की नजर DGMS की जांच रिपोर्ट पर है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी.

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