गोरखपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया बारात का रथ, दूल्हे ने कूदकर बचाई जान, एक की मौत

गोरखपुर: जिले के झंगहा क्षेत्र में गुजर रहे बारात रथ के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए. वहीं, दूल्हे ने भी किसी तरह अपनी जान बचाई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ग्रामीण कमलेश ने बताया कि, चौरी चौरा क्षेत्र के भाऊपुर गांव निवासी राममिलन निषाद के बेटे की बारात रविवार रात हराया गांव के कमलेश निषाद के घर आई थी. बारात जैसे ही आगे बढ़ी दूल्हे के रथ पर लगी लाइट 11000 वोल्ट हाईटेंशन लाइन से टकरा गई. इससे देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली निवासी सचिन की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए. इसके बाद बारात में अफरातफरी मच गई. इधर दूल्हे ने रथ से कूदकर अपनी जान बचाई. घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है.

इस हादसे के बाद वर-वधु पक्ष में कोहराम मच गया. जहां कुछ समय पहले तक लोग शादी की खुशी में झूम रहे थे, वहीं हादसे के बाद मातम फैल गया. अस्पताल में घायलों के परिजन भी पहुंचे.