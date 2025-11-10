ETV Bharat / state

300 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, एक व्यक्ति की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की सूचना : पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने ही उन्हें हादसे की सूचना दी थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और DDRF की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस और DDRF की संयुक्त टीम ने खाई में उतर कर वाहन सवार सभी लोगों को खाई से बाहर निकाला और उन्हें सड़क पर लेकर आई.

नारायबगड ब्लॉक इलाके में हुआ हादसा: नारायणबगड़ थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि चमोली में नारायबगड ब्लॉक के मींग गधेरा-हंसकोटी- खेनोली मोटर मार्ग पर एक वाहन (Uk_TA 2296 बोलेरो) गड़कोट लेलाछिमा तोक के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में तीन लोग सवार थे.

थराली: उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार सुबह को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसा चमोली जिले में नारायणबगड़ के गढ़कोट इलाके में हुआ. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे में 35 साल के व्यक्ति की मौत: पुलिस ने बताया कि तीनों व्यक्ति को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. हादसे में मरने वाले व्यक्ति का नाम प्रकाश सिंह पुत्र बलबीर सिंह उम्र 35 निवासी गड़कोट तहसील नारायणबगड़ है. वहीं सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्यितों के नाम दर्शन सिंह पुत्र पुष्कर सिंह उम्र 33 और विक्रम सिंह पुत्र पुष्कर सिंह उम्र 28 निवासी ग्वाड़ लगा गड़कोट तहसील नारायणबगड़ है.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने बताया कि अभी तक हादसे के कारणों को पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल पाएगा. घायलों और मृतक को परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है.

दो दिन पहले रुद्रप्रयाग में भी सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी: बता दें कि दो दिन पहले रुद्रप्रयाग जिले में भी केदारनाथ हाईवे पर भी भीरी बाजार स्टेट बैंक के पास वाहन बेकाबू होकर खेत में जा गिरा था. हादसे के वक्त वाहन 6 लोग सवार थे, जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई थी. वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था.

