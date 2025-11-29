कालसी के पास भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी पिकअप वाहन, एक की मौत, दो घायल
देहरादून जिले के कालसी इलाके में पिकअप वाहन खाई में गिर गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई.
विकासनगर: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में हरिपुर कोटि इच्छाडी मोटर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि छिबरो पावर हाउस के पास करीब पिकअप वाहन बेकाबू होकर करीब सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के वक्त वाहन में ड्राइवर समेत तीन लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए.
अब पूरा मामला विस्तार से जानिए: कालसी थाना प्रभारी दीपक धारीवाल ने बताया कि शनिवार 29 नवंबर सुबह करीब 7.51 पर सिटी कंट्रोल रूप से सूचना मिली ती कि छिबरो पावर हाउस के पास पर पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया. हादसे की सूचना मिलते ही कालसी थाने से पुलिस टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरण लेकर घटनास्थल पर रवाना हुई. इसके अलावा एसडीआरएफ को भी मामले की सूचना दे दी गई थी.
पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया: पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू टीम खाई में उतकर वाहन सवार तीनों लोगों को ऊपर सड़क पर लेकर गई, लेकिन तब तब एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. वहीं अन्य दो घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया.
रात12 बजे हुआ था हादसा: घायल व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो लोग वाहन संख्या UK16CA3404 पिकअप से गथान से सोनीपत टमाटर लेकर जा रहे थे. रात्रि करीब 12 बजे के आसपास उनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर नीचे खाई मे गिर गई. रात्रि के समय चोटिल होने के कारण वो लोग किसी को सूचना नहीं दे पाए.
घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए कालसी के सरकारी हॉस्पिलट भिजवाया गया है. हादसे में मरने वाले व्यक्ति का नाम गोविंद पुत्र जवाहर निवासी ग्राम बुराइला था, जिसकी उम्र 28 साल थी. गोविंद का शव पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए विकासनगर भिजवा दिया है.
वहीं इस हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को नाम सुनील उम्र 28 साल पुत्र रमेश निवासी ग्राम मिंडाल और नरेश उम्र 28 साल पुत्र फकीरा निवासी बाईला है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों को पता करने में जुटी हुई है. प्राथमिक तौर पर तो हादसे का कारण तेज रफ्तार लग रहा है.
