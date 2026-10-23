हल्द्वानी में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार का कार, एक की मौत, दो घायल
उत्तराखंड के हल्द्वान शहर में शुक्रवार को तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 5:40 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. तीन पानी फ्लाईओवर पर आज शुक्रवार 23 अक्टूबर को तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है, जिनको पास के हॉस्पिटल ले जाया गया था.
फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार हादसा मंडी चौकी क्षेत्र में तीन पानी फ्लाईओवर पर हुआ. फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
हादसे में एक व्यक्ति की मौत: बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार थे, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सबसे पहले घायलों को पास के हॉस्पिटल भेजा. हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है.
हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने अनुसार प्राथमिक तौर पर हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है, लेकिन अभी मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल पाएगा. वहीं अभी मृतक और घायलों के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल जिस व्यक्ति की मौत हुई, उसके शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है.
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