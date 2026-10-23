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हल्द्वानी में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार का कार, एक की मौत, दो घायल

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. तीन पानी फ्लाईओवर पर आज शुक्रवार 23 अक्टूबर को तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है, जिनको पास के हॉस्पिटल ले जाया गया था.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार हादसा मंडी चौकी क्षेत्र में तीन पानी फ्लाईओवर पर हुआ. फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.