उत्तराखंड में बड़े सड़क हादसे, कालसी में यूटिलिटी वाहन खाई में गिरी, नरेंद्र नगर में स्कूटी सवार की मौत

टिहरी और देहरादून में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल हो गए.

कालसी में यूटिलिटी वाहन खाई में गिरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
विकासनगर/टिहरी: उत्तराखंड में बुधवार 19 नवंबर को दो बड़े हादसे हुए. देहरादून जिले में जहां कालसी धोइरा मोटर मार्ग पर यूटिलिटी वाहन के खाई में गिरने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा टिहरी जिले के नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में भी स्कूटी खाई में गिर गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

पहला हादसा: सड़क हादसे का पहला मामला देहरादून जिले के कालसी तहसील क्षेत्र का है. हादसा कालसी-धोइरा मोटर मार्ग पर हुआ. बताया जा रहा है कि यूटिलिटी वाहन सुबह करीब साढे ग्यारे बजे कालसी से धोइरा गांव के लिए चला था. तभी बीच रास्ते में धोइरा गांव के पास बोलगा इलाके में यूटिलिटी वाहन अचानक से बेकाबू होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन में ड्राइवर समेत तीन लोग सवार थे. इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

ETV Bharat
नरेंद्र नगर में स्कूटी सवार की मौत (ETV Bharat)

मामले की सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों व ड्राइवर के शव को खाई से बाहर निकाला गया. पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल कालसी भेजा गया. साथ ही शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की.

कालसी थाना के एसआई नीरज कठैत ने बताया कि कालसी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि धोइरा मोटर मार्ग पर यूटिलिटी वाहन संख्या UK16CA0250 दुर्घटना ग्रस्त हो गया है. मौके पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें दो घायलों धनु उम्र 52 साल पुत्र थेपडू निवासी निछिया कालसी और अनुज 32 साल पुत्र प्रताप सिंह निवासी धोइरा कालसी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. वहीं इस हादसे में ड्राइवर राजेंद्र 45 साल पुत्र साधू निवासी धोइरा कालसी की मौत हो गई.

दूसरा हादसा: टिहरी जिले के नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र में भी स्कूटी सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दुवाधार के पास स्कूटी गहरी खाई में गिरी थी. मामले की सूचना मिलते ही SI सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में SDRF टीम पोस्ट ढालवाला से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस द्वारा बताया गया कि व्यक्ति रात में लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया था, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी है. SDRF और फायर सर्विस टीम ने शव को गहरी खाई से कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकालकर और जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया. मृतक की शिनाख्त 34 साल के शूरवीर सिंह पुंडीर निवासी ग्राम सोनी हिंडोलाखाल टिहरी के रूप में हुई है.

ROAD ACCIDENT IN KALSI
VEHICLE FELL INTO DITCH
DEHRADUN TEHRI ROAD ACCIDENT
उत्तराखंड में सड़क हादसा
ONE PERSON DIED

