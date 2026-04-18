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गिरिडीह में कार ने चार को कुचला, एक की मौत, तीन घायल, ग्रामीणों ने चालक को बनाया बंधक

गिरिडीह के गावां में सड़क हादसा हुआ है. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं.

ROAD ACCIDENT IN GIRIDIH
दुर्घनाग्रस्त कार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 2:32 PM IST

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गिरिडीह: सड़क किनारे बैठे चार ग्रामीणों को एक कार ने कुचल डाला. हादसे में एक की मौत हो गई. जबकि तीन घायल हो गए. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहन चालक को बंधक बना लिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को भारी फजीहत का सामान करना पड़ा. यह पूरी घटना गावां-सतगावां मुख्य सड़क पर जोड़ासिमर के पास की है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल शनिवार को जोड़ासिमर में कुछ गांव वाले सड़क के किनारे बैठे थे. इसी बीच सड़क से गुजर रही कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बैठे चार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में 50 वर्षीय सरयू सिंह की मौत हो गई है, जबकि 28 वर्षीय श्रीकांत सिंह, 35 वर्षीय निरंजन सिंह और 60 वर्षीय भीम राजवंशी घायल हो गए हैं.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

अधिक स्पीड में थी कार

प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी. रफ्तार के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया. रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धक्का लगते ही दो लोग उसी कार में फंस गए. वहीं कार कई मीटर दूर जाकर केले के पौधे से टकरा कर रुकी, तभी दोनों को निकाला जा सका. हादसा होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने पहले घायलों को निकाला फिर चालक को बाहर निकाला गया. चालक को बंधक बनाकर एक कमरे में रख दिया गया. जबकि सड़क को भी जाम कर दिया.

कार ने चार लोगों को कुचला है. एक की मौत हो गई है. आगे पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है:- राजेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ

पुलिस को देख बढ़ा आक्रोश

इस बीच गावां थाना प्रभारी जेपी सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस को देख लोग और आक्रोशित हो गए और पुलिस की वाहन पर ही पथराव कर दिया. लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को खुद के बचाव में पसीना बहाना पड़ा. इधर पसनौर मुखिया अजय साव समेत अन्य लोग पहुंचे. किसी तरह लोगों के गुस्से को शांत करवाया. हालांकि लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी पुलिस यहां विलंब से पहुंची. यही कारण है कि कुछ लोग भड़क गए. हालात को देखते हुए तिसरी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. इनके अलावा कई प्रतिनिधि भी पहुंचे और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया.

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