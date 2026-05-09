ETV Bharat / state

लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से एक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर

लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

DEATH BY LIGHTNING IN LATEHAR
घायलों को एंबुलेंस से ले जाते हुए (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: बे मौसम बरसात के साथ हुई वज्रपात की चपेट में आने से जिले के हेरहंज थाना अंतर्गत घूरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतक की पहचान दयानंद साव के रूप में हुई हैं. जबकि घायलों की पहचान बबलू यादव और संदीप साहू के रूप में हुई है. सभी हेरहंज के रहने वाले हैं.

दरअसल हेरहंज थाना क्षेत्र निवासी दयानंद साव, संदीप साहू, बबलू यादव और एक अन्य रास्ते से जा रहे थे. इसी दौरान शनिवार की शाम को अचानक मौसम खराब हुआ और हल्की बारिश होने लगी. तीनों लोग बारिश से बचने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए. इसी दौरान अचानक बरगद के पेड़ के पास ही वज्रपात हो गया. इस घटना में पेड़ के नीचे खड़े सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी देते डॉक्टर (ईटीवी भारत)

मौके पर दल बल के साथ पहुंचे पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पहुंची और सभी घायलों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने दयानंद कुमार को मृत घोषित कर दिया. जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया. थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है.

वज्रपात की चपेट में आए थे चार लोग

इधर इस संबंध में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल में इलाज के लिए वज्रपात से घायल होकर 4 लोग आए थे. इनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग घायल थे, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया.

वज्रपात के समय न छिपे पेड़ के नीचे

इस संबंध में थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया ने आम लोगों से अपील किया है कि बारिश होने और बिजली कड़कने पर कभी भी पेड़ के नीचे जाकर खड़े ना हो. बारिश होने और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ के नीचे खड़ा होना काफी खतरनाक होता है. यहां वज्रपात की संभावना सबसे अधिक होती है. बारिश होने अथवा बिजली कड़कने पर घर के अंदर रहना सबसे सुरक्षित होता है.

ये भी पढ़ें: वज्रपात से दो की मौत, इधर बेटी की विदाई से पहले मां की चली गई जान

चतरा में वज्रपात का कहर! दो सगी बहनों समेत तीन महिलाओं की मौत

कस्तूरबा आवासीय विद्यालय परिसर में वज्रपात, स्वास्थ्य मंत्री ने घायल छात्राओं का लिया हालचाल

TAGGED:

वज्रपात से मौत
LIGHTNING STRIKE IN LATEHAR
LATEHAR
लातेहार में वज्रपात का कहर
DEATH BY LIGHTNING IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.