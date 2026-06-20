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गर्मी से बचने के लिए बगीचा बना काल, लोगों पर वज्रपात का कहर!

पलामू: जिला में हुसैनाबाद के एकौनी गांव में स्कूल के समीप बगीचा में गर्मी से बचने के लिए बैठे लोगों पर आसमानी बिजली गिरी. जिससे एक 13 वर्षीय किशोर आयुष कुमार की मौत हो गई जबकि 22 वर्षीय प्रशांत कुमार गंभीर रूप से घायल हैं.

अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है. वहीं अन्य चार घायलों 27 वर्षीय पवन कुमार, 22 वर्षीय पंकज कुमार, 18 वर्षीय प्रिंस कुमार व 16 वर्षीय सौरभ कुमार का अनुमंडलीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. इस घटना को लेकर गांव में कोहराम मचा है, चारों ओर लोग मर्माहत हैं.

स्थानीय गुड्डू कुमार ने बताया कि बिजली नहीं रहने की वजह यह सभी लोग ठंडी हवा के लिए बगीचे में गए थे. वहीं सभी जमा होकर बातचीत कर रहे थे. इसी बीच वज्रपात हुआ और बगीचे में सभी लोगों के अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना से गांव में मातम छा गया.

अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि प्रशांत कुमार को छोड़ अन्य कि स्थिति खतरे से बाहर है, सभी का उपचार किया जा रहा है. सूचना मिलने पर हुसैनाबाद थाना पुलिस अस्पताल पहुंच कर घटना की जानकारी प्राप्त की. पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया जाएगा.