ETV Bharat / state

उत्तराखंड में तीन बड़े सड़क हादसे, एक व्यक्ति की मौत, चार लोग घायल

सोमवार को पिथौरागढ़, रामनगर और टिहरी में अलग-अलग जगहों पर तीन बड़े हादसे हुए.

Etv Bharat
उत्तराखंड में तीन बड़े सड़क हादसे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 17, 2025 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़/टिहरी/रामनगर: उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में आज तीन हादसे हुए. इन हादसों में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया हैं.

पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति की मौत: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के धरासी चमेला में बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को पिथौरागढ़ से मेलकू को जा रहा बोलेरो वाहन कफलकटिया के पास अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया. हादसे की सूचना मिलते ही ऐंचोली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कमलेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस, फायर, राजस्व व एसडीआरफ टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरने बोलेरो के ड्राइवर को बाहर निकाला. हालांकी तब तक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने बताया कि जो बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वह कृषि विभाग में अस्थाई तौर लगी हुई थी. कमल सिंह उसमें संविदा में चालक के तौर पर कार्यरत था. कमल के परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं. बड़ा बेटा लगभग 17 साल का और छोटा बेटा लगभग 15 साल का है. एक बेटी है. कमल भंडारी की मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं.

Ramnagar
पिथौरागढ़ में बोलेरो गहरी खाई में गिरी. (ETV Bharat)

पिथौरागढ़ कोतवाली प्रभारी ललित मोहन जोशी ने बताया कि कमल सिंह (40) अपने घर रोड़ागांव से निकला था. उसके घर से घटनास्थल की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है. जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है वह स्थान एकदम सुनसान है.

टिहरी में ट्रक खाई में गिरा: टिहरी जिले में कोटी कॉलोनी से करीब तीन किमी दूर मद्रासी कॉलोनी के पास ट्रक करीब 120 मीटर गहरी खाई में गिरा. इस हादसे में चालक अरविन्द सिंह नेगी निवासी इन्दर कांडीखाल गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल चालक को SDRF ने गहरी खाई से निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है.

रामनगर में दो बाइकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत: नैनीताल में भी हल्द्वानी-रामनगर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ. गैबुआ के पास दो बाइकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके से गुजर रहे रामनगर जीआरपी में तैनात सिपाही मोहम्मद मंसूर ने अपनी तत्परता का उदाहरण पेश करते हुए एक गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अपनी निजी कार से रामनगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थी और गैबुआ मोड़ के पास अचानक आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर दूर जाकर गिरे.

अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉ. सारिक ने बताया कि घायलों में नैनीताल निवासी सैकुल, बरेली निवासी हरेंद्र और रामबाबू शामिल हैं. प्रारंभिक उपचार के बाद तीनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस भी अस्पताल पहुंची.

पढ़ें---

TAGGED:

ONE PERSON DIED IN PITHORAGARH
CAR FELL INTO DITCH PITHORAGARH
TRUCK FALLS INTO DITCH IN TEHRI
पिथौरागढ़ में वाहन खाई में गिरे
ROAD ACCIDENTS IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.