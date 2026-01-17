रफ्तार का कहर: अलवर में दुकान के बाहर बैठे व्यक्ति को कार ने रौंदा, जैसलमेर में टकराई दो सफारी जीपें
अलवर-जैसलमेर में रफ्तार कहर बनकर टूटी. अलवर में हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो जैसलमेर में पांच सैलानी घायल हो गए.
Published : January 17, 2026 at 11:55 AM IST
अलवर/ जैसलमेर: अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में अलवर-भिवाड़ी मेगा हाईवे स्थित छठी मील के पास शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार ने एक व्यक्ति की जान ले ली. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो कारों के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें सड़क पर पलट गईं. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. उधर, जैसलमेर में ओवरटेक के चक्कर में दो सफारी जीप भिड़ने से पांच लोग घायल हो गए.
अलवर हादसे में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तिजारा की ओर से तेज रफ्तार कार आ रही थी, जबकि दूसरी कार अलवर से ककराली जा रही थी. छठी मील के पास दोनों कारों में सीधी टक्कर हो गई. दोनों कार टकराने के बाद पलटते हुए सड़क किनारे दुकान की ओर आ गई. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग खुद को बचाने लगे. इस दौरान कार ने एक व्यक्ति को चपेट में ले लिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बगल में बैठे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी. उसका पैर टूट गया. स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी. इस पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.
सदर थाने के एएसआई रूपचंद ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे. इस हादसे में मारे गए युवक की पहचान पप्पू (25) पुत्र सपात खान के रूप में हुई, जिसका शव परिजन अपने घर ले गए. एएसआई ने बताया कि पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है. परिजन की सहमति होगी तो पोस्टमार्टम कराएंगे. अभी परिजनों ने शिकायत नहीं दी है.
ओवरटेक के चक्कर में दो सफारी जीप भिड़ी: जैसलमेर के सम क्षेत्र से शुक्रवार देर शाम हादसे ने पर्यटन स्थलों पर सफारी वाहनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. सम सेंड ड्यूंस रोड पर सफारी से लौट रही दो जीपों में आमने-सामने की टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के अनुसार शुक्रवार देर शाम दिल्ली से घूमने आए पर्यटकों का दल जीप सफारी के बाद रिसोर्ट लौट रहा था. तभी एक जीप चालक ने तेज गति में ओवरटेक का प्रयास किया. संतुलन बिगड़ने से सामने से आ रही दूसरी जीप से सीधी भिड़ंत हो गई. दोनों जीप क्षतिग्रस्त हो गईं. जिस जीप की सामने से टक्कर हुई, उसमें पांच सैलानी सवार थे. सभी पांचों गंभीर रूप से घायल हो गए. लोगों ने तत्काल राहत कार्य किया और प्रशासन को सूचना दी.
पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को तुरंत जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया. चिकित्सकों ने 50 वर्षीय असलम की हालत गंभीर होने पर जोधपुर रैफर कर दिया. सलीम और इरशाद को जवाहिर अस्पताल में भर्ती किया है. अन्य दो घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी. घायलों और उनके ग्रुप सदस्यों ने बताया कि जीप चालक काफी तेज गति से वाहन चला रहा था. उन्होंने कई बार चालक को धीरे चलाने को कहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी. लापरवाही पूर्वक ओवरटेक करने के दौरान ही यह बड़ा हादसा हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
