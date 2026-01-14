ETV Bharat / state

भिवानी के जाटू लोहारी में शराब पीने से 1 की मौत, 5 की हालत गंभीर, सैंपल लेकर ठेका सील

भिवानी : हरियाणा के भिवानी के गांव जाटू लोहारी में शराब पीने से 10 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना से गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.

शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत : मिली जानकारी के अनुसार गांव जाटू लोहारी में कुछ लोगों ने एक साथ शराब का सेवन किया था. शराब पीने के कुछ समय बाद ही सभी की तबीयत खराब होने लगी. परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी. मौके पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शराब से मौत : शराब पीने के बाद जितेंद्र (35 वर्ष) की हालत ज्यादा गंभीर थी, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं बाकी 5 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए भिवानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. बाकी लोगों का भी अस्पताल में इलाज जारी है.

सैंपल को जांच के लिए भेजा गया : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शराब के सैंपल को लेकर जांच के लिए भेज दिया है. वहीं शराब के ठेके को सील कर दिया गया है. साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब को आखिर कहां से लाया गया था.

प्रशासन ने लोगों से की अपील : शराब से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और पीड़ितों के इलाज की निगरानी की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध शराब का सेवन ना करें और इस तरह की गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.