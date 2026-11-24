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मुनस्यारी-जोहार मोटर मार्ग पर हादसा, बोल्डर की चपेट में आए बाइक सवार, एक की मौत

कॉन्सेप्ट इमेज ( IANS )

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के मुनस्यारी-जोहार मोटर मार्ग पर मंगलवार 24 नवंबर सुबह को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां बाइक सवार दो लोगों के ऊपर अचानक से पत्थर और बड़े बोल्डर गिरे. पत्थर और बड़े बोल्डर की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं बाइक सवार दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक यह घटना बुगडियार के पास उस समय हुई जब दोनों युवक काम पर जाने के लिए बाइक से निकले थे. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सीमा सड़क संगठन (BRO) के जवानों और 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी पहुंचाया गया.