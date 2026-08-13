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दर्दनाक हादसा! गाड़ी को धक्का देने उतरी पत्नी, तभी खाई में गिरी कार, पति की हुई मौत

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

कुल्लू सड़क हादसे में एक की मौत
कुल्लू सड़क हादसे में एक की मौत (Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:18 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. घटना मनाली विधानसभा क्षेत्र का है. जहां एक कार चढ़ाई पर रुक गई. कार में पति-पत्नी सवार थे. ऐसे में पत्नी कार को धक्का देने के लिए नीचे उतरी, लेकिन इस बीच कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार पति की मौत हो गई.

एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया, "पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है. पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है".

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मढ़ी नगर निवासी नरेंद्र कुमार (60 वर्ष) परिवार सहित अपनी गाड़ी (एचपी-34-2640) में घर लौट रहे थे. इस दौरान चचोगी के पास चढ़ाई पर अचानक वाहन रुक गया. इसके बाद उनकी पत्नी गाड़ी से नीचे उतरी और कार को धक्का देने लगी. इसी दौरान चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़कते हुए करीब 80 फीट नीचे नाले में जा गिरी.

हादसे में नरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतलीकूहल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वही, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में पुलिस की आगामी कार्रवाई जारी है. पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान दर्ज किए हैं.

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