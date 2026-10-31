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रात का अंधेरा.. तालाब में चमक रही थी कार की 'बैक लाइट', डूबने से एक शख्स की हुई मौत

भागलपुर कार हादसा ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर-बांका मुख्य मार्ग पर रजौन प्रखंड के भदई तालाब में शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर एक शव बाहर निकाला. कार में दो लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे दूसरे व्यक्ति के भी डूबने को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है.

भदई तालाब में गिरी कार