रात का अंधेरा.. तालाब में चमक रही थी कार की 'बैक लाइट', डूबने से एक शख्स की हुई मौत
भागलपुर के भदई तालाब में कार के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और एक लापता होने की आसंका है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 31, 2026 at 7:41 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर-बांका मुख्य मार्ग पर रजौन प्रखंड के भदई तालाब में शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर एक शव बाहर निकाला. कार में दो लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे दूसरे व्यक्ति के भी डूबने को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है.
भदई तालाब में गिरी कार
जानकारी के अनुसार, कार रजौन प्रखंड के खुशहालपुर से भागलपुर-दुमका मुख्य मार्ग की ओर जा रही थी. एनएच पर पहुंचने से पहले ही चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. तेज गति से जा रही कार सड़क किनारे स्थित भदई तालाब में पलटकर गिर गई. हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास लोगों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला.
कार की बैक लाइट देख पहुंचे ग्रामीण
तालाब में गिरते ही कार पानी में डूबने लगी. हादसे के समय कार की बैक लाइट जल रही थी. इसी बैक लाइट को देखकर आसपास के ग्रामीणों को हादसे का पता चला. पहले लोगों को स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वाहन के तालाब में होने की जानकारी मिली, ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई.
ग्रामीणों ने तालाब से निकाला शव
ग्रामीणों ने बिना देर किए तालाब में उतरकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक व्यक्ति का शव बाहर निकाल लिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त कार को तालाब से बाहर निकालने के लिए क्रेन की व्यवस्था की गई.
एक शख्स के डूबने की आशंका
ग्रामीणों ने बताया कि कार में दो लोग सवार थे. इस वजह से दूसरे व्यक्ति के भी वाहन के अंदर फंसे होने या तालाब में डूबने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि दूसरे व्यक्ति के संबंध में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है. कार को बाहर निकालने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.
"हादसे के वक्त कार की बैक लाइट जल रही थी. जिससे हमारी नजर तालाब में डूब रही कार पर पड़ी. लोगों को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तालाब में वाहन होने की जानकारी स्पष्ट हुई तो घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. बिना देर किए तालाब में उतरकर राहत और बचाव का प्रयास शुरू किया. इसी दौरान तालाब से एक व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया." -ग्रामीण
तालाब से कार निकाल में जुटी पुलिस
हादसे के बाद भदई तालाब के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. हर कोई घटना के बारे में जानकारी लेने और बचाव कार्य की स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था. वहीं पुलिस जांच में जुट गई है. क्रेन की मदद से कार को तालाब से बाहर निकालने का प्रयास जारी है. कार निकालने और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हादसे से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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