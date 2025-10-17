ETV Bharat / state

नूंह में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने ली शख्स की जान, अस्पताल में शव सुरक्षित रखने के इंतजाम नदारद, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप

नूंह में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई.

Nuh road accident
नूंह में तेज रफ्तार का कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 3:24 PM IST

नूंह: जिले में देर रात हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. पुनहाना बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने 35 वर्षीय अलाउद्दीन को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इधर, सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा पहुंचाया.

घरेलू काम से लौटते वक्त हुआ हादसा: परिजनों की मानें तो अलाउद्दीन किसी घरेलू काम से देर रात पुनहाना गए थे. जैसे ही वे बस अड्डे के पास पहुंचे, डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी. जोरदार टक्कर के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक अपने पीछे दो पत्नियों और पांच छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. परिजनों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और बच्चों की परवरिश को लेकर अब संकट गहरा गया है. उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है.

नूंह में तेज रफ्तार डंपर ने ली शख्स की जान (ETV Bharat)

अस्पताल में फ्रीजर खराब: परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि जब वे शव को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां एक भी फ्रीजर काम नहीं कर रहा था. मजबूरन उन्होंने खुद बर्फ खरीदकर शव को ठंडा रखने का इंतजाम किया. मृतक के परिजन बोले- “मांडीखेड़ा अस्पताल में मरने के बाद भी शव सुरक्षित नहीं है. सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए."

डॉक्टर बोले-"जल्द ठीक होंगे फ्रीजर": वहीं, अस्पताल के डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि, "शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. अस्पताल में फ्रीजर खराब है और इसे जल्द ठीक कराया जाएगा."

परिजनों ने प्रशासन से की मदद की अपील: इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है. परिजनों और ग्रामीणों ने सरकार से दोषी डंपर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

