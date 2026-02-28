ETV Bharat / state

सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, मामूली से विवाद में किया मर्डर

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat )