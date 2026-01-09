ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां अंगीठी जलाकर सो गए दो लोग, दम घुटने से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

उत्तरकाशी: पहाड़ों में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. जिसके चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. इसके अलावा कई लोग रात को सोते वक्त गर्माहट पाने के लिए अंगीठी जलाकर सो रहे हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है. ऐसी गलती दो लोगों ने कर दी. जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरे का उपचार चल रहा है.

दरअसल, उत्तरकाशी के चामकोट में बंद कमरे में अंगीठी की गैस के कारण दम घुटने से डुंडा निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरे व्यक्ति को पुलिस और स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जिसका अभी आईसीयू में उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग चामकोट गांव में लंबे समय से एक निर्माणाधीन भवन पर मिस्त्री का काम कर रहे थे.

उत्तरकाशी नगर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिल मोहन बिष्ट ने बताया कि चामकोट गांव में एक भवन में मिस्त्री का कार्य कर रहे दो लोगों ने बीती गुरुवार रात सोते समय कमरे में अंगीठी जला दी थी. सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने काफी देर तक उन्हें आवाज देकर जगाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई. जिस पर ग्रामीणों को अनहोनी आशंका हुई और आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी.

वहीं, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर प्रमोद जोशी पुत्र नत्थी जोशी (उम्र 37 वर्ष) निवासी वीरपुर डुंडा मृत अवस्था में मिला. दूसरी ओर उसका साथी सुरेश चंद पुत्र बिंदी लाल (उम्र 38 वर्ष) निवासी डुंडा बेहोशी की हालत में मिला. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बेहोश सुरेश को एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया.