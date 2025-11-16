ETV Bharat / state

संगठन सृजन अभियान: कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में नई कार्यकारिणी के लिए हुए साक्षात्कार

सोशल मीडिया टीम के लिए पीसीसी में इंटरव्यू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस के बाद अब उससे जुड़े विभाग प्रकोष्ठों में भी संगठन सृजन अभियान के तहत ही नियुक्तियां का दौर शुरू हो गया है. इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई कार्यकारिणी में लोगों को शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इसके बाद रविवार को पीसीसी मुख्यालय में अभ्यर्थियों से वन टू वन साक्षात्कार किया गया और उनसे कांग्रेस की रीति, नीति, कल्चर, इतिहास और कांग्रेस के देश में नव निर्माण को लेकर सवाल जवाब किए गए. इस माह के अंत तक नई कार्यकारिणी: कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भगासरा का कहना है कि कांग्रेस संगठन के बाद अब सोशल मीडिया विभाग में भी संगठन सृजन अभियान के तहत ही नियुक्तियां होंगी. इसके लिए हमने 15 नवंबर तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक प्रदेश भर से ढाई हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत अभ्यर्थियों के नाम शॉर्ट लिस्ट करके रविवार को पीसीसी मुख्यालय में उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि नवंबर माह के आखिरी सप्ताह तक हम प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे. उसके बाद दूसरे चरण में दिसंबर के पहले सप्ताह तक एक ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित करेंगे, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी को ट्रेनिंग दी जाएगी. सुमित भगासरा (ETV Bharat Jaipur)