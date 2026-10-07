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मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला में से एक है छिंदवाड़ा की रामलीला, इस बार दिखेगा 3D का जादू

अयोध्या से आए संत ने की थी शुरुआत ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला में से एक छिंदवाड़ा रामलीला का मंचन बुधवार से शुरू हो रहा है. छोटी बाजार के रामलीला राम मंदिर में 14 दिनों तक चलने वाली इस रामलीला का समापन दशहरा के दिन रावण दहन के साथ दशहरा मैदान में होगा. मध्य प्रदेश की इस रामलीला का 137 साल पुराना इतिहास है तब से आज तक कोरोना काल के दौरान भी रामलीला का मंचन नहीं रुका. वहीं, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला जबलपुर की मानी जाती है, यहां मिलौनीगंज में लगभग 161 सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है.