नीट पेपर लीक मामले के एक आरोपी को परीक्षा की तैयारी के लिए किताब उपलब्ध कराने की मिली अनुमति
राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक के एक आरोपी को आगामी नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें उपलब्ध कराने की अनुमति दी.
Published : June 2, 2026 at 10:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक के एक आरोपी को आगामी नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने इस मामले के पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाने का भी आदेश दिया है.
कोर्ट ने आरोपी यश यादव को 21 जून को होने वाले नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने की अनुमति दी है. पेशी के दौरान यश यादव की ओर से पेश वकील अंबिका ने कहा कि उसे नीट परीक्षा की तैयारी करनी है. उसने 3 मई को नीट की परीक्षा दी थी, जो निरस्त हो गई.
कोर्ट यश यादव के अलावा मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने 14 मई को मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव को सीबीआई हिरासत में भेजा था. 15 मई को कोर्ट ने धनंजय लोखंडे को सीबीआई हिरासत में भेजा था.
इस मामले में 1 जून को कोर्ट ने आरोपियों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे और कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी, पुणे में फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षदकुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने 17 मई को मनीषा मंधारे को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. मनीषा मंधारे एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. मनीषा मंधारे पर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी राव और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को सीबीआई हिरासत में भेजा था.
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