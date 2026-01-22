ETV Bharat / state

21 दिन में मध्य प्रदेश के 5 टाइगर्स की मौत, वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

मध्य प्रदेश के टाइगर्स पर लगा ग्रहण, एक के बाद एक मौतों से वाइल्ड लाइफ लवर्स परेशान, वन विभाग कटघरे में

NARMADAPURAM TIGER NEWS
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मृत मिली बाघिन (Source- Satpura Tiger Reserve)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के टाइगर्स के लिए साल 2026 पनौती बनता नजर आ रहा है. साल की शुरुआत से लेकर अबतक 21 दिनों में 5 टाइगर्स की मौत हो गई. बांधवगढ़ में जहां जनवरी में 4 टाइगर्स की मौत हो गई, तो वहीं नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 1 और टाइगर की संदिग्ध मौत हो गई. नर्मदापुरम सामान्य वन मंडल की सोनतलाई बीट में बुधवार को बाघिन का शव मिला है.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मृत मिली बाघिन

वन विभाग ने वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद बाघिन की मौत का वास्तविक कारण सामने आने की बात कही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने शिकार की आशंका को जन्म दे दिया है. हालांकि, वन विभाग ने प्रेस नोट जारी करके मृत बाघिन की मृत्यु का कारण पेट में संक्रमण बताया है. ऐसे में कुछ वाइल्ड लाइफ लवर्स का मानना है कि शिकारी द्वारा जहरीला पदार्थ का प्रयोग करके भी बाघों का शिकार करते हैं.

Satpura tigress died
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मृत मिली बाघिन (Etv Bharat)

कैमरे में कैद हुए थे शिकारी, फिर भी लापरवाही

सामान्य वन मंडल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों के आसपास शिकारियों की लगातार मौजूदगी भी बाघिन का शिकार होने की तरफ इशारा कर रही है. क्योंकि डेढ़ महीना पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में संदिग्ध शिकारी कैमरे में कैद हुए थे. वहीं चार कैमरे चोरी भी हुए थे. अगस्त 2025 में शिकारी तवा नदी के किनारे से एक बाघ का पंजा काटकर ले गए थे. एजेंसियों के इनपुट के आधार पर भोपाल में बैठे वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में शिकारियों की मौजूदगी होने पर सुरक्षा कड़ी रखने के लगातार निर्देश भी दे रहे थे, लेकिन वन विभाग की लापरवाही का नतीजा सामने आने लगा है.

दो दिन से कर रहे थे टाइगर की निगरानी

वन मंडल अधिकारी नरेंद्र पांडवा ने प्रेस नोट जारी कर बताया, '' बीट सोनतलाई क्षेत्र में विगत दो दिनों से एक बाघ की निगरानी की जा रही थी. बुधवार को बाघ को एक ही स्थान पर ही पाए जाने व शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं पाए जाने पर पास जाकर देखा गया, तो पता चला कि वो मादा बाघ थी, जो मृत थी.''

पोस्टमॉर्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार

बाघिन की मौत की जानकारी बुधवार दोपहर को लगते ही सीसीएफ अशोक कुमार चौहान और वन अमला तुरंत सोनतलाई बीट के जंगल की ओर रवाना हुए. मौके पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड और वन्यप्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर भी पहुंच गए. मुख्य वन संरक्षक, वनमंडल अधिकारी नर्मदापुरम, डॉग स्क्वाड, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चिकित्सकों की टीम, एनटीसीए द्वारा मनोनीत चिकित्सक, तहसीलदार इटारसी, ग्राम पंचायत रानीपुर के सरपंच व वन अमले की उपस्थिति में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार किया गया.

यह भी पढ़ें-

बांधवगढ़ में फिर एक टाइगर की मौत, नहीं रुक रहा मौत का सिलसिला, 16 दिन के अंदर 3 मौतें

मध्य प्रदेश में जनवरी में 5 टाइगर्स की मौत, वन विभाग पर उठ रहे सवाल

मध्य प्रदेश में इससे पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी व 20 जनवरी को कुल 4 टाइगर्स की मौत हो चुकी है. वहीं अब 21 जनवरी को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मादा बाघ की मौत से ये आंकड़ा 5 पर पहुंच गया है. यानी पिछले 21 दिनों में 5 टाइगर्स की मौत हो चुकी है, जिससे वन विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं.

TAGGED:

NARMADAPURAM TIGER NEWS
5TH TIGER DIED IN SATPURA
MADHYA PRADESH NEWS
BANDHAVGARH TIGERS DEATH
5TH TIGER DEATH IN 21 DAYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.