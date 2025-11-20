ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट: एक और घायल को LNJP अस्पताल से मिली छुट्टी, दो बॉडी पार्ट्स की पहचान अब भी बाकी

नई दिल्ली: लाल किला ब्लास्ट के घायलों में से एक और को छुट्टी मिल गई है. उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाला और लाल किला ब्लास्ट में घायल 32 वर्षीय शिवा जायसवाल को बुधवार दोपहर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. शिवा जायसवाल के मामा शैलेन्द्र जायसवाल ने बताया कि शिवा की तबियत ठीक होने पर बुधवार को लोकनायक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. उसके बाद करीब ढाई बजे सेंट्रल जिले के जिला प्रशासन की ओर से उन्हें एंबुलेंस से नोएडा भेजा गया. फिर नोएडा से वोल्वो बस के द्वारा देवरिया के लिए बैठाया गया. अस्पताल से घर तक भेजने की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा की गई. उन्होंने बताया कि शिवा के जख्म ठीक हो गए हैं. हाथ में अभी फ्रैक्चर है. उसका प्लास्टर कटने में समय लगेगा. अब उसके इलाज का आगे का फॉलोअप देवरिया में चलेगा. अब लोकनायक अस्पताल में सिर्फ दो ही घायल अंकुश और समीर ही भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

दो बॉडी पार्ट्स की पहचान अब भी बाकी

वहीं, अस्पताल में रखे बॉडी पार्ट्स की बात करें तो मॉर्चरी में तीन बॉडी पार्ट्स बच गए थे. ऐसे में एक बॉडी पार्ट्स मृतक आतंकी उमर के होने की आशंका थी. एम्स में उमर की मां और भाई का डीएनए मैच प्रोफाइलिंग की गई. इसके मैच होने की बात सामने आई तो यह माना गया कि 12वां मृतक उमर था. लेकिन, अब बचे हुए दो बॉडी पार्ट्स, जो मॉर्चरी में अब भी सुरक्षित रखे हुए हैं उनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है. डीएनए टेस्ट कराकर उनकी पहचान करने के लिए कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचा है. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि तीन बॉडी पार्ट्स में से बाकी दो में से एक और उमर का हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं. लेकिन, इसकी पुष्टि के लिए उन दोनों बॉडी पार्ट्स का डीएनए होना जरूरी है.

मृतकों की संख्या पर अब भी सस्पेंस

वहीं, लाल किला ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या पर अब भी संशय बना हुआ है. घटना के बाद लोकनायक अस्पताल में 11 मृतकों को उनके परिजनों ने पहचाना, जिनका पोस्टमॉर्टम होने के बाद अंतिम संस्कार भी हो चुका है. डीएनए मैच होने का दावा करते हुए 12वां मृतक फिदायीन उमर बताया जा रहा है. अब सवाल ये है कि अस्पताल की मॉर्चरी में तीन बॉडी पार्ट्स पड़े है, जिनमे से अगर एक पार्ट उमर का है तो फिर बचे हुए दो शरीर के हिस्से किसके हैं? इसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है.