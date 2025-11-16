ETV Bharat / state

रीवा में एक माह के मासूम की जान बचाने एयरपोर्ट से उड़ी एयर एंबुलेंस, RBSK बनी जीवनरक्षक

रीवा में एक माह के मासूम के दिल में था छेद. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर बच्चे को रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल से एयर एम्बुलेंस से SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई रेफर किया गया.

Air Ambulance for rewa newborn baby
एयर एंबुलेंस से बच्चे को पहुंचाया गया SRCC मुंबई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 10:50 PM IST

|

Updated : November 16, 2025 at 10:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय बाल स्वस्थ कार्यक्रम(RBSK) और मध्य प्रदेश सरकार की पीएम श्री योजना मासूमों के लिए वरदान साबित हो रही हैं. मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ मंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर रविवार को एक माह के मासूम को रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एयर लिफ्ट करते हुए SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई के लिए रेफर किया गया. बताया गया कि मासूम की उम्र मात्र एक माह है और जन्म से ही वह दिल में छेद की गंभीर बीमारी से ग्रसित था.

एक माह के मासूम के दिल मे छेद रीवा एयरपोर्ट से लेकर उड़ी एयर एम्बुलेंस

दरअसल शशि भूषण तिवारी और उनकी पत्नी प्रियंका पाठक रीवा जिले के रायपुर ब्लॉक के निवासी हैं. एक माह पूर्व उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई. उस दौरान नवजात सामान्य था मगर कुछ दिनों बाद उसके स्वास्थ्य में बदलाव आया. तब परिजन बच्चे को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले कर गए.

Air Ambulance for rewa newborn baby
एयर एंबुलेंस से पहुंचाया गया SRCC मुंबई (ETV Bharat)

प्राथमिक जांच के दौरान नवजात को निमोनिया होना पाया गया. मगर इलाज के बाद भी जब बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा तो एक सप्ताह पूर्व परिजन बच्चे को लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. शब्द सिंह के पास गए. डॉक्टर ने बच्चे का कार्डियक इको कराया. इसके बाद ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केडी सिंह द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई तो बच्चे के दिल में छेद होना पाया गया.

RBSK योजना और एमपी की पीएम श्री योजना बनी मासूमो के लिए वरदान

ह्रदय रोग से पीड़ित मासूम को इलाज के लिए निजी अस्पताल मे रखा गया लेकिन परिवार की माली स्थिति ठीक न होने के चलते बीते दिनों परिजन बच्चे का इलाज कराने के लिए शासकीय कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल पहुंचे. यहां सिविल सर्जन डॉ. प्रतिभा मिश्रा से मिलकर बच्चे की गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी दी.

डॉ. प्रतिभा मिश्रा ने बिना देरी किए मासूम को इलाज के लिए अस्पताल मे भरती कराया इसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK शाखा में पदस्थ शीघ्र हस्तक्षेप प्रबन्धक विष्णु प्रताप सिंह से बात की. सभी अधिकारियों ने समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल पंजीयन संबंधित कार्रवाई की. टीम ने मुंबई के पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. प्रिया प्रधान से बात की, जिन्होंने तत्काल बच्चे के उपचार के लिए सहमति दी.

रीवा से एयर लिफ्ट करके मुंबई के SRCC अस्पताल मे भरती कराया गया बच्चा

रीवा संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा के मुताबिक एक माह का मासूम बच्चा हृदय रोग की अति गंभीर समस्या से पीड़ित था. और पूरी तरह से नीला पड़ चुका था. उसे सांस लेने में तकलीफ थी, साथ ही आक्सीजन लेवल भी घट रहा था. बच्चे को ऑक्सीजन पर रखा गया था ऐसी स्थिति में बच्चे को तत्काल मुम्बई के SRCC अस्पताल मे शिफ्ट कराना था. जिसके लिए पहले प्रयास में ही बिना किसी परेशानी के एयर एंबुलेंस प्राप्त हो गई.

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर तत्काल शुरू हुई पहल

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ मंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक एवं CMHO रीवा के संयुक्त प्रयास से मुंबई स्थित SRCC हायर सेंटर चाइल्ड हॉस्पिटल रेफर करने की योजना बनाई गई. इसके बाद रीवा एयरपोर्ट से रविवार की सुबह 9 बजे एयर एम्बुलेंस के मासूम को एयर लिफ्ट करते हुए मुंबई के SRCC हायर सेंटर चाइल्ड हॉस्पिटल में भरती कराकर उसका इलाज शुरू किया गया.

सर्जरी के बाद बच्चे के स्वस्थ होने की उम्मीद: डॉ. राहुल मिश्रा अधीक्षक SGMH हॉस्पिटल

संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के निःशुल्क सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निःशुल्क सर्जरी कराए जाने के लिए अस्पताल को आदेश पत्र जारी किया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि सर्जरी के बाद बच्चा स्वस्थ हो जाएगा.

Last Updated : November 16, 2025 at 10:58 PM IST

TAGGED:

REWA NEWS
AIR AMBULANCE SERVICE REWA
NATIONAL CHILD HEALTH PROGRAM REWA
HOLE IN HEART NEWBORN BABY REWA
AIR AMBULANCE FOR REWA NEWBORN BABY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.