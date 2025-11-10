ETV Bharat / state

एक मिस्टेक और आग का गोला बन गया पेट्रोल, नारायणपुर में दर्दनाक हादसा

नारायणपुर: कभी कभी एक चूक बड़ी सजा बन जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ झाराघाटी इलाके में. यहांं लापरवाही के चलते दो लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए. दरअसल सर्दी से बचने के लिए दो लोग अलाव के पास बैठे थे. अलाव के पास ही गैलन में पेट्रोल रखा था. अलाव की आग देखते ही देखते पेट्रोल तक पहुंच गई. तेज रोशनी के साथ पेट्रोल आग के गोले में बदल गया. अलाव सेंक रहे दोनों लोग इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गए.

आग की चपेट में आने से झुलसे: आग की चपटे में आए दोनों युवकों को छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. आग में झुलसे दोनों युवक छोटेडोंगर के गढ़पारा के रहने वाले हैं. एक युवक का नाम यधिष्ठिर पात्र है जबकि दूसरे का नाम केवट उसेंडी है. पीड़ितों के मुताबिक हादसा रविवार की रात को 12 बजे के करीब हुआ. पीड़ितों ने बताया कि वो नारायणपुर से छोटेडोंगर की ओर जा रहे थे. रास्ते में उनको ठंड लगी तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल रोक ली. कुछ लोग सड़क किनारे पहले से आग सेंक रहे थे. दोनों लोग भी वहां पर आग सेंकने लगे.

नारायणपुर में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

अलाव के पास रखा था पेट्रोल से भरा गैलेन: झाराघाटी रोड के किनारे जहां पर लोग आग सेंक रहे थे वहीं पर गैलेन में पेट्रोल भी रखा था. अलाव से उठ रही आग पेट्रोल से भरे जरकिन तक पहुंच गई. पेट्रोल में आग लगते ही दोनों लोग उसकी चपेट में आ गए. आस पास मौजूद लोगों ने किसी तरह से उनको बचाया. आनन फानन में घटना की सूचना परिजनों को दी गई. परिजन बिना देर किए मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को निजी वाहन की मदद से छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों के शरीर का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आने से झुलस गया है.