एक मिस्टेक और आग का गोला बन गया पेट्रोल, नारायणपुर में दर्दनाक हादसा
घायलों का इलाज छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2025 at 4:55 PM IST
नारायणपुर: कभी कभी एक चूक बड़ी सजा बन जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ झाराघाटी इलाके में. यहांं लापरवाही के चलते दो लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए. दरअसल सर्दी से बचने के लिए दो लोग अलाव के पास बैठे थे. अलाव के पास ही गैलन में पेट्रोल रखा था. अलाव की आग देखते ही देखते पेट्रोल तक पहुंच गई. तेज रोशनी के साथ पेट्रोल आग के गोले में बदल गया. अलाव सेंक रहे दोनों लोग इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गए.
आग की चपेट में आने से झुलसे: आग की चपटे में आए दोनों युवकों को छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. आग में झुलसे दोनों युवक छोटेडोंगर के गढ़पारा के रहने वाले हैं. एक युवक का नाम यधिष्ठिर पात्र है जबकि दूसरे का नाम केवट उसेंडी है. पीड़ितों के मुताबिक हादसा रविवार की रात को 12 बजे के करीब हुआ. पीड़ितों ने बताया कि वो नारायणपुर से छोटेडोंगर की ओर जा रहे थे. रास्ते में उनको ठंड लगी तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल रोक ली. कुछ लोग सड़क किनारे पहले से आग सेंक रहे थे. दोनों लोग भी वहां पर आग सेंकने लगे.
अलाव के पास रखा था पेट्रोल से भरा गैलेन: झाराघाटी रोड के किनारे जहां पर लोग आग सेंक रहे थे वहीं पर गैलेन में पेट्रोल भी रखा था. अलाव से उठ रही आग पेट्रोल से भरे जरकिन तक पहुंच गई. पेट्रोल में आग लगते ही दोनों लोग उसकी चपेट में आ गए. आस पास मौजूद लोगों ने किसी तरह से उनको बचाया. आनन फानन में घटना की सूचना परिजनों को दी गई. परिजन बिना देर किए मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को निजी वाहन की मदद से छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों के शरीर का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आने से झुलस गया है.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज: दोनों घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर दिक्कत बढ़ती है तो उनको जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है. फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है.
अलाव सेंकने के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
- अलाव सेंकते समय खुली और हवादार जगह का चुनाव करें.
- अलाव के पास ज्वलनशील पदार्थों को न रखें.
- बच्चों और पालतू जानवरों को वहां से दूर रखें.
- आग बुझाने के लिए पानी या रेत का बंदोबस्त रखें.
- अलाव के पास प्लास्टिक और कचरा नहीं होना चाहिए.
भाटापारा की नई सब्जी मंडी में भीषण आग, लाखों का नुकसान, कई दुकानें जलकर खाक
अमित जोगी ने जलाया विधानसभा उद्घाटन का निमंत्रण पत्र, कहा- इसमें मिनी माता का नाम नहीं, ये सुनियोजित साजिश
प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मनेंद्रगढ़ के चैनपुर की घटना