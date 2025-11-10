ETV Bharat / state

एक मिस्टेक और आग का गोला बन गया पेट्रोल, नारायणपुर में दर्दनाक हादसा

घायलों का इलाज छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है.

TWO PEOPLE WERE BURNT
नारायणपुर में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: कभी कभी एक चूक बड़ी सजा बन जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ झाराघाटी इलाके में. यहांं लापरवाही के चलते दो लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए. दरअसल सर्दी से बचने के लिए दो लोग अलाव के पास बैठे थे. अलाव के पास ही गैलन में पेट्रोल रखा था. अलाव की आग देखते ही देखते पेट्रोल तक पहुंच गई. तेज रोशनी के साथ पेट्रोल आग के गोले में बदल गया. अलाव सेंक रहे दोनों लोग इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गए.

आग की चपेट में आने से झुलसे: आग की चपटे में आए दोनों युवकों को छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. आग में झुलसे दोनों युवक छोटेडोंगर के गढ़पारा के रहने वाले हैं. एक युवक का नाम यधिष्ठिर पात्र है जबकि दूसरे का नाम केवट उसेंडी है. पीड़ितों के मुताबिक हादसा रविवार की रात को 12 बजे के करीब हुआ. पीड़ितों ने बताया कि वो नारायणपुर से छोटेडोंगर की ओर जा रहे थे. रास्ते में उनको ठंड लगी तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल रोक ली. कुछ लोग सड़क किनारे पहले से आग सेंक रहे थे. दोनों लोग भी वहां पर आग सेंकने लगे.

नारायणपुर में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

अलाव के पास रखा था पेट्रोल से भरा गैलेन: झाराघाटी रोड के किनारे जहां पर लोग आग सेंक रहे थे वहीं पर गैलेन में पेट्रोल भी रखा था. अलाव से उठ रही आग पेट्रोल से भरे जरकिन तक पहुंच गई. पेट्रोल में आग लगते ही दोनों लोग उसकी चपेट में आ गए. आस पास मौजूद लोगों ने किसी तरह से उनको बचाया. आनन फानन में घटना की सूचना परिजनों को दी गई. परिजन बिना देर किए मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को निजी वाहन की मदद से छोटेडोंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों के शरीर का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आने से झुलस गया है.

TWO PEOPLE WERE BURNT
नारायणपुर में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज: दोनों घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर दिक्कत बढ़ती है तो उनको जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है. फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है.

अलाव सेंकने के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

  • अलाव सेंकते समय खुली और हवादार जगह का चुनाव करें.
  • अलाव के पास ज्वलनशील पदार्थों को न रखें.
  • बच्चों और पालतू जानवरों को वहां से दूर रखें.
  • आग बुझाने के लिए पानी या रेत का बंदोबस्त रखें.
  • अलाव के पास प्लास्टिक और कचरा नहीं होना चाहिए.

भाटापारा की नई सब्जी मंडी में भीषण आग, लाखों का नुकसान, कई दुकानें जलकर खाक

अमित जोगी ने जलाया विधानसभा उद्घाटन का निमंत्रण पत्र, कहा- इसमें मिनी माता का नाम नहीं, ये सुनियोजित साजिश

प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मनेंद्रगढ़ के चैनपुर की घटना

TAGGED:

CHHOTEDONGAR
COMMUNITY HEALTH CENTRE
NARAYANPUR
JHARAGHATI AREA
TWO PEOPLE WERE BURNT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.