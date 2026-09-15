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NEET UG 2026: राजस्थान की MBBS काउंसलिंग में पहले व दूसरे राउंड में एक अंक का अंतर, 14457 रैंक पर सरकारी सीट... सेंट्रल काउंसलिंग से 22 अंक ऊपर

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के परिणाम के बाद मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग चल रही है. इसमें राजस्थान में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की स्टेट कोटा 85 फीसदी के तहत काउंसलिंग जारी है. इसे स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड करा रहा है. सोमवार को दूसरे राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी किया गया. इसमें राजस्थान के पहले राउंड से दूसरे में कोई खास अंतर नहीं दिखा. सरकारी मेडिकल कॉलेज की कम फीस वाली सीट पर पहले राउंड में 589 नीट यूजी स्कोर पर 14220 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी. दूसरे राउंड में यह महज एक अंक गिरी है. इसका 588 अंक और 14557 रैंक है. यह महज 337 रैंक नीचे गिरी है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 566 अंक पर 25655 रैंक क्लोजिंग रही. ऐसे में नीट यूजी स्कोर के आधार पर 22 अंक ज्यादा ऊंची सेंट्रल काउंसलिंग से दूसरे राउंड में स्टेट काउंसलिंग की क्लोजिंग है. ऑल इंडिया रैंक के आधार पर इसमें 11098 का अंतर है. दूसरे राउंड में राजस्थान की काउंसलिंग में 14557 रैंक क्लोजिंग है. इधर, स्टेट काउंसलिंग में जनरल गर्ल्स की कैटेगरी में पहले राउंड में भी 589 अंक पर सीट थी. दूसरे में भी इसी अंक पर है, हालांकि रैंक में थोड़ी गिरावट आई है. पहले राउंड में जहां 13956 रैंक थी, जबकि दूसरे राउंड में यह 14198 रैंक हो गई.

सरकारी व राजमेस कोलेज की सरकारी फीस पर एमबीबीएस सीट के लिए यह रही द्वितीय राउंड की क्लोजिंग रैंक. (ETV Bharat gfx)

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एसएमएस पहली चॉइस: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जयपुर का सवाई मान सिंह (एसएमएस) मेडिकल कॉलेज कैंडिडेट्स की पहली चॉइस रहा. बांसवाड़ा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सबसे बाद में चुना गया. प्रदेश के राजमेस और सरकारी कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा की बात की जाए तो वहां जनरल कैटेगरी के पहले राउंड में जो क्लोजिंग रैंक थी, वहीं दूसरे में रही है. यहां नीट स्कोर 534 अंक पर 51035 ऑल इंडिया रैंक थी.