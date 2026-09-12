हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016: वन मैन फैक्ट कमीशन 4 अक्टूबर से हर दिन करेगा सुनवाई
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले की सुनवाई अब हर रोज होने वाली है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 4:03 PM IST
रांचीः हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की सुनवाई कर रही वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने आज शनिवार को ऑनलाइन सुनवाई की.
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जेएसएससी द्वारा बनाई गई विषयवार एवं कोटिवार संशोधित स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने आज शनिवार को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े शिक्षकों की नियुक्ति मामले की ऑनलाइन सुनवाई की.
इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष जेएसएससी और सरकार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं रहे. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की है साथ ही 04 अक्टूबर से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है.
अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने बताया कि वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के द्वारा 4 अक्टूबर से जो प्रतिदिन सुनवाई होगी, उसमें प्रार्थियों के द्वारा दायर दावा याचिका पर सुनवाई होगी. इधर आगामी 16 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सरकार और जेएस एससी द्वारा दाखिल एलपीए पर सुनवाई निर्धारित है जिसपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
विवादों में रहा है 17,786 हाइस्कूल शिक्षकों का नियुक्ति प्रक्रिया
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2016 में हाइस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी. यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रहा है. लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी किया था. इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई है. इसके चलते सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाया है, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई है.
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