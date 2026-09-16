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शामली में अंकित बालियान मर्डर केस की फर्जी जिम्मेदारी लेने वाला गिरफ्तार, व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )