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शामली में अंकित बालियान मर्डर केस की फर्जी जिम्मेदारी लेने वाला गिरफ्तार, व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी.
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 5:30 PM IST

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शामली : बीती 26 अगस्त को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की सोशल मीडिया पर फर्जी जिम्मेदारी लेने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान पता चला आरोपी का इस हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है. आरोपी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए रील बनाकर वायरल किया था.



एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 26 अगस्त को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था.

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि वहीं, 27 अगस्त को एक मनोज ढींगरा नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी आईडी पर एक पोस्ट किया था. जिसमें उसने कहा था कि अंकित बालियान की हत्या मेरे द्वारा की गई है, क्योंकि उसने मेरे भाई को गाली दी थी.

एसपी ने बताया कि पुलिस पहले से ही कंफर्म हो चुकी थी कि यह हत्या उसके द्वारा नहीं की गई है. यह जांच भड़काने के उद्देश्य से वीडियो डाला गया है. आज पुलिस कार्रवाई के दौरान मनोज ढींगरा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि बीती 26 अगस्त को चार अज्ञात बदमाशों ने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को मौत के घाट उतार दिया था. जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवक ने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो वायरल करते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी युवक भूपेंद्र ढींगरा है जोकि मूलरूप से हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला है. वर्तमान में वह बेंगलुरु में रहकर नौकरी कर रहा है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गायकी और अभिनय करता है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों उसकी सोशल मीडिया अकाउंट आईडी बंद हो गई थी.

तमाम कोशिशों के बावजूद उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के उद्देश्य से अंकित बालियान हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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