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पिंक कार्ड नहीं है तो भी DTC बस में फ्री सफर कर सकती हैं महिलाएं, डीटीसी अधिकारियों ने बताया प्रोसेस

जिन महिलाओं का पिंक कार्ड या एनसीएमसी कार्ड अभी तक नहीं बना,वह पहले की तरह पिंक टिकट लेकर मुफ्त यात्रा कर सकती हैं-DTC अधिकारी

एक लाख पिंक कार्ड बनाने का काम पूरा
एक लाख पिंक कार्ड बनाने का काम पूरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 4:40 PM IST

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नई दिल्लीः राजधानी की बसों में मुफ्त सफर के लिए दिल्ली की महिलाओं के पिंक कार्ड बनाने का काम चल रहा है. `दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) के अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब एक लाख महिलाओं के कार्ड बन गए हैं. जब तक दिल्ली की निवासी महिलाओं के पिंक कार्ड नहीं बन जाते हैं तब तक दिल्ली या दिल्ली से बाहर के राज्य की महिलाएं बसों में कंडक्टर से पिंक टिकट लेकर मुफ्त सफर कर सकती हैं. अभी तक डीटीसी की तरफ से सिर्फ पिंक कार्ड से ही बसों में मुफ्त सफर की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है. बसों में पहले जैसी ही व्यवस्था है. वहीं, दूसरी ओर पुरुषों के लिए भी ब्लू और येलो कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है.

डीटीसी के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर (पीआर) अमन देव छिकारा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि विभाग की मौजूदा नीति में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है. जिन महिलाओं का पिंक कार्ड या एनसीएमसी कार्ड अभी तक नहीं बना है वह पहले की तरह पिंक टिकट लेकर मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. अन्य राज्यों से आने वाली महिलाएं भी बसों में पिंक टिकट लेकर मुफ्त सफर कर सकती हैं, लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिलाएं अपने आधार कार्ड व उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए मुफ्त में पिंक कार्ड बनवा लें, जिससे भविष्य में वह असुविधा से बच सकें.

उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है कि केवल पिंक कार्ड से ही यात्रा की जा सके. इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए अभी कोई समय-सीमा या डेडलाइन निर्धारित नहीं की गई है. विभाग अभी शुरुआती चरण में कार्ड जारी कर रहा है. जब अधिक संख्या में कार्ड बन जाएंगे, तब स्थिति के अनुसार आगे की समय-सीमा घोषित की जा सकती है.

संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

50 केंद्रों पर एक लाख महिलाओं के बने कार्ड
डीटीसी के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि अब तक लगभग एक लाख महिलाओं को पिंक कार्ड जारी कर दिए गए हैं और वे सक्रिय भी हो चुके हैं. जिन महिलाओं ने कार्ड बनवा लिया है, वह इसका उपयोग करके आराम से यात्रा कर रही हैं. वह इस सुविधा से काफी खुश भी हैं. कार्ड बनाने के लिए दिल्ली में कुल 50 केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 28 केंद्र पहले से मौजूद बस पास सेक्शन के केंद्र हैं, जबकि 22 नए केंद्र एसडीएम कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालयों में बनाए गए हैं. इन सभी केंद्रों को दिल्ली के चारों जोन—ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ व साउथ में बनाया गया है, जिससे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें सुविधा मिल सके.

भीड़ और गर्मी को देखते हुए टोकन सिस्टम लागू
केंद्रों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं. गर्मी व भीड़ को देखते हुए टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे महिलाओं को लंबी कतारों में खड़ा न रहना पड़े. टोकन मिलने के बाद यात्रियों को एक संभावित समय बता दिया जाता है, जिसके अनुसार वो अपना कार्ड बनवा सकती हैं. इसके अतिरिक्त केंद्रों पर पीने के लिए पानी व धूप से बचने की भी व्यवस्था की गई है. पिंक कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली का केवल आधार कार्ड व उसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है. क्योंकि कार्ड बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसी नंबर पर ओटीपी आता है, जिससे सत्यापन किया जाता है.

पिंक कार्ड बनाने का काम जारी
पिंक कार्ड बनाने का काम जारी (ETV BHARAT)

ब्लू और येलो कार्ड बनाने की सुविधा भी शुरू
डीटीसी के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि महिलाओं के पिंक कार्ड के साथ-साथ पुरुष यात्रियों के लिए ब्लू व येलो कार्ड बनाने की सुविधा भी शुरू कर दी है. ब्लू या पिंक कार्ड बनवाने के लिए शुल्क जमा करना होगा. ब्लू कार्ड पर यात्रियों को किराये में छूट मिलेगी. येलो कार्ड छूट के श्रेणी में आने वाले यात्रियों के लिए बनाए जा रहे हैं. यह कार्ड भी उन्हीं 50 केंद्रों पर बनाए जा रहे हैं, जहां पर पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पिंक कार्ड पहली बार निःशुल्क दिया जा रहा है. यदि किसी यात्री का कार्ड खो जाता है, तो उसे दोबारा बनवाने के लिए शुल्क देना पड़ सकता है. हालांकि इसकी दरें अभी तय नहीं की गई हैं और यह निर्णय डीटीसी प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा.

अमन देव छिकारा ने बताया कि यदि किसी यात्री का पिंक, ब्लू या येलो कार्ड खो जाता है और वह कार्ड 100 प्रतिशत केवाईसी के जरिए बैंक खाते से जुड़ा है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है. नया कार्ड बनवाने पर पुराने कार्ड का बैलेंस नए कार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. क्योंकि यह कार्ड बैंक से लिंक होगा और इसका प्रयोग एटीएम से पैसे निकालने, शापिंग करने व नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के रूप में भी किया जा सकेगा.

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