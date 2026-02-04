ETV Bharat / state

वाराणसी में एक लाख का इनामी बदमाश STF से मुठभेड़ में ढेर

सारनाथ में हत्या का आरोपी था, पुलिस टीम पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को पुलिस की गोली लगी.

हत्या का आरोपी STF के मुठभेड़ में ढेर
हत्या का आरोपी STF के मुठभेड़ में ढेर (up stf)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 7:45 AM IST

2 Min Read
वाराणसी: सारनाथ एरिया में 21 अगस्त 2025 को महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस एक लाख के इनामी बदमाश बनारसी यादव की तलाश कर रही थी. मंगलवार रात एसटीएफ ने बनारसी यादव की घेराबंदी कर ली. इस पर उसने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी. बचाव में एसटीएफ को भी फायरिंग करनी पड़ी. गोली लगने से बनारसी यादव घायल हो गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसटीएफ ने यह जानकारी एक्स हैंडल पर दी.

यूपी एसटीएफ के एक्स हैंडल पर जारी जानकारी के मुताबिक, कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम के हत्या के आरोप समेत कई मामलों में फरार चल रहे आरोपी बनारसी यादव की वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस और एसटीएफ ने उसकी घेरेबंदी शुरू की.

बनारसी के मौके पर आने पर पुलिस ने उसे सरेंडर के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की दो गोली बनारसी यादव को लगी और वह गिर पड़ा. आनन-फानन में उसे तत्काल अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के पास से पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किया है.

बता दें कि कारोबारी की हत्या 50 करोड़ की जमीन के लिए बनारसी यादव ने करवाई थी. मर्डर के लिए 500000 की सुपारी दी गई थी. इसके बाद बनारसी पर पुलिस ने एक लाख का इनाम घोषित किया था. पुलिस ने अब तक इस केस में चार लोगों को अरेस्ट किया है. 3 जनवरी को पुलिस ने इस मामले के मुख्य शूटर अरविंद यादव उर्फ फौजी को भी गिरफ्तार किया था. इसके ऊपर भी एक लाख का इनाम था.

TAGGED:

VARANASI NEWS
ENCOUNTER IN VARANASI
ENCOUNTER IN UP
UP NEWS
MAHENDRA MURDER CASE

