बिहार में RJD नेता पर 1 लाख का इनाम, SP स्वर्ण प्रभात बोले- लिस्ट में कई अपराधी

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में अपराधियों पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने हत्या, लूट और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त 100 बदमाशों की सूची जारी करते हुए उन पर इनाम की घोषणा कर दी है. इस सूची में सबसे ऊपर राजद के पूर्व मोतिहारी विधानसभा प्रत्याशी और मोतिहारी की पूर्व मेयर के पति देवा गुप्ता का नाम शामिल है.

राजद नेता पर 1 लाख का इनाम: देवा गुप्ता पर हत्या के मामले में एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस का यह फैसला इलाके में अपराधियों के मनोबल को तोड़ने और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने शनिवार को इस सूची का औपचारिक ऐलान किया.

अपहरण और गैंगवार जैसी वारदातें पर रोक: एसपी ने कहा, "मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं. हत्या, फिरौती, अपहरण और गैंगवार जैसी वारदातें आम हो गई हैं. हम इन अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं."

"इनामी सूची जारी कर हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वे इनके ठिकानों की सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. यह सूची जिले के अपराध रिकॉर्ड और खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. कुल 100 नामों में से टॉप तीन पर विशेष इनाम रखे गए हैं."-स्वर्ण प्रभात, एसपी

कौन है देवा गुप्ता?: सूची के नंबर एक पर देवा गुप्ता का नाम शुमार है. देवा गुप्ता मोतिहारी की पूर्व मेयर के पति हैं और वे खुद राजद के टिकट पर 2025 के विधानसभा चुनाव में मोतिहारी सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं. उन पर कई हत्या के मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक प्रमुख मामला 2022 का है, जब मोतिहारी शहर में एक व्यापारी की निर्मम हत्या के आरोपी के रूप में उनकी संलिप्तता सामने आई.

दादागिरी, वसूली और हत्या जैसे कई कांड: पुलिस के अनुसार, देवा गुप्ता का अपराधी गिरोह इलाके में दादागिरी, वसूली और हत्या जैसे कांडों में लिप्त रहा है. उनके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर पुलिस ने संकेत दिया है कि वे सबसे खतरनाक अपराधी हैं. राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद, एसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है.

इस अपराधी पर 35 हजार का इनाम: दूसरे नंबर पर राजेश राय, पिता राजबाबू राय का नाम है. राजेश पर 35 हजार रुपये का इनाम रखा गया है. राजेश राय मोतिहारी के एक प्रभावशाली अपराधी सरगना के रूप में जाना जाता है. उसके खिलाफ लूट, हत्या प्रयास और अवैध हथियार रखने के कई केस दर्ज हैं.

तीसरे नंबर पर है ये अपराधी: तीसरे नंबर पर रंजीत गुप्ता पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया. रंजीत भी देवा गुप्ता के गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है और उसके खिलाफ हत्या तथा फिरौती के मामले चल रहे हैं. एसपी ने बताया कि बाकी 97 बदमाशों पर 5 हजार से 15 हजार रुपये तक के इनाम रखे गए हैं. इनमें से कई नाम जिले के विभिन्न थानों के वांछित अपराधियों के हैं.

छह महीनों में जिले में 15 से अधिक हत्या: यह इनामी घोषणा मोतिहारी में हालिया अपराध लहर के बाद आई है. पिछले छह महीनों में जिले में 15 से अधिक हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़े हैं. विशेष रूप से मोतिहारी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे ढाका, चकिया और गोविंदगंज में अपराधियों का बोलबाला है.