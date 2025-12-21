ETV Bharat / state

बिहार में RJD नेता पर 1 लाख का इनाम, SP स्वर्ण प्रभात बोले- लिस्ट में कई अपराधी

मोतिहारी में एसपी स्वर्ण प्रभात ने 100 कुख्यात अपराधियों की सूची जारी कर उन पर इनाम घोषित किया. सूची में टॉप पर राजद नेता शामिल.

SP SWARAN PRABHAT
एसपी स्वर्ण प्रभात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 21, 2025 at 10:54 AM IST

6 Min Read
मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में अपराधियों पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने हत्या, लूट और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त 100 बदमाशों की सूची जारी करते हुए उन पर इनाम की घोषणा कर दी है. इस सूची में सबसे ऊपर राजद के पूर्व मोतिहारी विधानसभा प्रत्याशी और मोतिहारी की पूर्व मेयर के पति देवा गुप्ता का नाम शामिल है.

राजद नेता पर 1 लाख का इनाम: देवा गुप्ता पर हत्या के मामले में एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस का यह फैसला इलाके में अपराधियों के मनोबल को तोड़ने और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने शनिवार को इस सूची का औपचारिक ऐलान किया.

अपहरण और गैंगवार जैसी वारदातें पर रोक: एसपी ने कहा, "मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं. हत्या, फिरौती, अपहरण और गैंगवार जैसी वारदातें आम हो गई हैं. हम इन अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं."

"इनामी सूची जारी कर हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वे इनके ठिकानों की सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. यह सूची जिले के अपराध रिकॉर्ड और खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. कुल 100 नामों में से टॉप तीन पर विशेष इनाम रखे गए हैं."-स्वर्ण प्रभात, एसपी

कौन है देवा गुप्ता?: सूची के नंबर एक पर देवा गुप्ता का नाम शुमार है. देवा गुप्ता मोतिहारी की पूर्व मेयर के पति हैं और वे खुद राजद के टिकट पर 2025 के विधानसभा चुनाव में मोतिहारी सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं. उन पर कई हत्या के मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक प्रमुख मामला 2022 का है, जब मोतिहारी शहर में एक व्यापारी की निर्मम हत्या के आरोपी के रूप में उनकी संलिप्तता सामने आई.

दादागिरी, वसूली और हत्या जैसे कई कांड: पुलिस के अनुसार, देवा गुप्ता का अपराधी गिरोह इलाके में दादागिरी, वसूली और हत्या जैसे कांडों में लिप्त रहा है. उनके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर पुलिस ने संकेत दिया है कि वे सबसे खतरनाक अपराधी हैं. राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद, एसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है.

इस अपराधी पर 35 हजार का इनाम: दूसरे नंबर पर राजेश राय, पिता राजबाबू राय का नाम है. राजेश पर 35 हजार रुपये का इनाम रखा गया है. राजेश राय मोतिहारी के एक प्रभावशाली अपराधी सरगना के रूप में जाना जाता है. उसके खिलाफ लूट, हत्या प्रयास और अवैध हथियार रखने के कई केस दर्ज हैं.

तीसरे नंबर पर है ये अपराधी: तीसरे नंबर पर रंजीत गुप्ता पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया. रंजीत भी देवा गुप्ता के गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है और उसके खिलाफ हत्या तथा फिरौती के मामले चल रहे हैं. एसपी ने बताया कि बाकी 97 बदमाशों पर 5 हजार से 15 हजार रुपये तक के इनाम रखे गए हैं. इनमें से कई नाम जिले के विभिन्न थानों के वांछित अपराधियों के हैं.

छह महीनों में जिले में 15 से अधिक हत्या: यह इनामी घोषणा मोतिहारी में हालिया अपराध लहर के बाद आई है. पिछले छह महीनों में जिले में 15 से अधिक हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़े हैं. विशेष रूप से मोतिहारी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे ढाका, चकिया और गोविंदगंज में अपराधियों का बोलबाला है.

आरजेडी ने नेता के नाम से मची हलचल: स्थानीय व्यापारी और नागरिक लंबे समय से पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे. पूर्व मेयर के पति देवा गुप्ता का नाम सामने आने से राजनीतिक हलचल भी मच गई है. राजद ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के कुछ स्थानीय नेता इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं. वहीं, भाजपा और जदयू ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया है.

कबतक मिलेगी इनाम की राशि: पुलिस ने इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा भी की है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा, "हमारे पास खुफिया तंत्र मजबूत है. ड्रोन, सीसीटीवी और इंटरनेट सर्विलांस का सहारा लिया जाएगा. जनता का सहयोग मिलेगा तो ये अपराधी जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे." उन्होंने इनामी राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की. सूचना देने वाले व्यक्ति को एसपी कार्यालय या नजदीकी थाने पर संपर्क करना होगा. पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और राशि सत्यापन के बाद 30 दिनों में दी जाएगी.

एसपी के इस कदम का हो रहा स्वागत: मोतिहारी जिला प्रशासन ने भी इस अभियान का समर्थन किया है. जिलाधिकारी (डीएम) ने कहा कि अपराध मुक्त जिला बनाना हमारा लक्ष्य है. स्थानीय स्तर पर पंचायतों और वार्डों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे. व्यापारियों के संगठनों ने एसपी के इस कदम का स्वागत किया है. मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा, "लंबे समय बाद हमें सुरक्षा का एहसास हो रहा है. हम पुलिस को हर संभव सहयोग देंगे."

कई जिलों में इनामी सूचियां जारी: यह घोषणा बिहार पुलिस की नई रणनीति का हिस्सा है. राज्य स्तर पर भी कई जिलों में इसी तरह की इनामी सूचियां जारी की जा रही हैं. अपराधियों पर आर्थिक शिकंजा कसने से उनके फंडिंग स्रोत सूख जाएंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अपराध की दर में कमी आएगी. हालांकि, देवा गुप्ता जैसे बड़े नामों पर इनाम लगने से सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है.

स्थानीय लोगों में खुशी: पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता में उत्साह है. लोग सोशल मीडिया पर इसे सराह रहे हैं. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "अब रातों की नींद अच्छी होगी और अपराधी डरेंगे." एसपी ने अंत में अपील की, "अपराध का रास्ता छोड़ें, आत्मसमर्पण करें तो कानूनी छूट मिल सकती है." इस इनामी सूची ने मोतिहारी के अपराधी लैंडस्केप को बदलने की उम्मीद जगाई है.

