'1 नवंबर की रैली में हरियाणा से जायेंगे एक लाख लोग, भाजपा परिवर्तन की लहर से घबराई'-राव नरेंद्र सिंह
एक नवंबर को इंडिया ब्लॉक की दिल्ली रैली की तैयारी के लिए करनाल में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई.
Published : October 30, 2026 at 4:03 PM IST
करनाल: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों का जायजा लिया. राव नरेंद्र ने दावा किया कि हरियाणा से कम से कम एक लाख लोग रैली में शामिल होंगे, जबकि देशभर से करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "देश और प्रदेश में बदलाव की आहट से भाजपा घबराई हुई है."
रैली के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "1 नवंबर की रैली को लेकर पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह है. पार्टी नेताओं, जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है." उन्होंने बताया कि "पिछले दिन फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूंह का दौरा किया गया, जबकि आज करनाल, पानीपत और सोनीपत में संगठन के नेताओं के साथ बैठक की जा रही है." उन्होंने दावा किया कि "हरियाणा से कम से कम एक लाख लोग दिल्ली पहुंचेंगे. यह कोई जबरदस्ती का कार्यक्रम नहीं, बल्कि कार्यकर्ता और आम लोग स्वेच्छा से रैली में शामिल होने के लिए तैयार हैं. देशभर से इंडिया गठबंधन के करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है."
भाजपा के बड़े नेताओं के दौरों पर कसा तंज: हरियाणा में भाजपा के बड़े नेताओं के लगातार दौरों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करनाल आने के सवाल पर राव नरेंद्र ने भाजपा को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह घबराई हुई है. जिस तरह प्रदेश में बदलाव का माहौल बन रहा है और जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है, उससे भाजपा को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से हरियाणा के विधायकों के साथ व्यक्तिगत बैठक और केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरों को भी इसी बेचैनी का संकेत बताया. राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि वोट चोरी, सरकार चोरी, एसआईआर के नाम पर वोट काटने की आशंका, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति जैसे मुद्दों पर भाजपा को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
'दिवाली के बीच रैली से व्यापारियों को नुकसान नहीं': दिल्ली में दिवाली के सीजन के दौरान रैली आयोजित किए जाने पर व्यापारियों की आपत्तियों को लेकर राव नरेंद्र ने कहा कि व्यापारियों को इस आयोजन से नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे तो वे बाजारों में भी जाएंगे और खरीदारी भी करेंगे. इससे व्यापारियों के कारोबार को लाभ मिल सकता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और किसी तरह की अव्यवस्था या लूटपाट नहीं करेंगे. व्यापारी चाहे हरियाणा के हों या दिल्ली के, सभी उनके भाई हैं और रैली में शामिल होने वाले लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे.
गन्ने के एमएसपी में 15 रुपये की बढ़ोतरी को बताया नाकाफी: गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार की ओर से 15 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने पर राव नरेंद्र ने इसे किसानों के साथ नाइंसाफी बताया. उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. अगर सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है तो उसे गन्ने के दाम में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि बारिश से फसलों को हुए नुकसान और किसानों को एमएसपी नहीं मिलने के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए. किसानों की मेहनत और उनकी लागत को देखते हुए सरकार को ठोस राहत देनी चाहिए.
सरकार पर जनहित की अनदेखी का आरोप: कर्नाटक में दूध के दामों में आठ रुपये की बढ़ोतरी और हरियाणा में किसानों के लगातार प्रदर्शन के सवाल पर राव नरेंद्र ने कहा कि किसान अपने अधिकारों और मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती तो प्रदर्शन करना, धरना देना और अपनी मांगों को सामने रखना उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही और उसकी नीतियां आम जनता के हितों के खिलाफ जा रही हैं.
हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला एक मंच पर आएंगे? 1 नवंबर की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक मंच पर मौजूदगी को लेकर राव नरेंद्र ने स्पष्ट किया कि सभी वरिष्ठ नेता रैली में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि इन नेताओं के शामिल होने को लेकर कोई संशय नहीं है. सभी नेता पूरी गंभीरता और दिल से रैली की तैयारियों में जुटे हैं. यह रैली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की एकजुटता और लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के संकल्प को मजबूती से सामने रखेगी.