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'1 नवंबर की रैली में हरियाणा से जायेंगे एक लाख लोग, भाजपा परिवर्तन की लहर से घबराई'-राव नरेंद्र सिंह

इंडिया ब्लॉक दिल्ली रैली की तैयारी के लिए करनाल में बैठक ( ETV Bharat )

करनाल: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों का जायजा लिया. राव नरेंद्र ने दावा किया कि हरियाणा से कम से कम एक लाख लोग रैली में शामिल होंगे, जबकि देशभर से करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "देश और प्रदेश में बदलाव की आहट से भाजपा घबराई हुई है."

रैली के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "1 नवंबर की रैली को लेकर पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह है. पार्टी नेताओं, जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है." उन्होंने बताया कि "पिछले दिन फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूंह का दौरा किया गया, जबकि आज करनाल, पानीपत और सोनीपत में संगठन के नेताओं के साथ बैठक की जा रही है." उन्होंने दावा किया कि "हरियाणा से कम से कम एक लाख लोग दिल्ली पहुंचेंगे. यह कोई जबरदस्ती का कार्यक्रम नहीं, बल्कि कार्यकर्ता और आम लोग स्वेच्छा से रैली में शामिल होने के लिए तैयार हैं. देशभर से इंडिया गठबंधन के करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है."

1 नवंबर की रैली में हरियाणा से जायेंगे एक लाख लोग' (ETV Bharat) 'राहुल गांधी उठा रहे हैं युवाओं की आवाज': भाजपा नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने के आरोपों पर राव नरेंद्र ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे हों या बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इन मुद्दों को उठाना उनका कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग, किसान, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की आवाज बन रहे हैं. जब सरकार सही काम नहीं करती तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह जनता के सवालों को मजबूती से उठाए. देश के लोग राहुल गांधी की इस भूमिका को पसंद कर रहे हैं. भाजपा के बड़े नेताओं के दौरों पर कसा तंज: हरियाणा में भाजपा के बड़े नेताओं के लगातार दौरों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करनाल आने के सवाल पर राव नरेंद्र ने भाजपा को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह घबराई हुई है. जिस तरह प्रदेश में बदलाव का माहौल बन रहा है और जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है, उससे भाजपा को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से हरियाणा के विधायकों के साथ व्यक्तिगत बैठक और केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरों को भी इसी बेचैनी का संकेत बताया. राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि वोट चोरी, सरकार चोरी, एसआईआर के नाम पर वोट काटने की आशंका, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति जैसे मुद्दों पर भाजपा को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. 'दिवाली के बीच रैली से व्यापारियों को नुकसान नहीं': दिल्ली में दिवाली के सीजन के दौरान रैली आयोजित किए जाने पर व्यापारियों की आपत्तियों को लेकर राव नरेंद्र ने कहा कि व्यापारियों को इस आयोजन से नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे तो वे बाजारों में भी जाएंगे और खरीदारी भी करेंगे. इससे व्यापारियों के कारोबार को लाभ मिल सकता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और किसी तरह की अव्यवस्था या लूटपाट नहीं करेंगे. व्यापारी चाहे हरियाणा के हों या दिल्ली के, सभी उनके भाई हैं और रैली में शामिल होने वाले लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे.