वाराणसी में गंगा नदी में छोड़ी जाएंगी एक लाख मछलियां, इकोसिस्टम को मिलेगी मजबूती
8 अक्टूबर को अस्सी घाट पर लगभग 1 लाख चिताला मछलियों की अंगुलिकाओं को गंगा में छोड़ा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 11:03 PM IST
वाराणसी : गंगा में जलील जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है. इसी के तहत वाराणसी में रिवर रैंचिग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा हैं, जहां पर गंगा में लगभग 1 लाख चिताला मछलियों की अंगुलिकाएं छोड़ी जाएंगी. मत्स्य विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मछलियों की संख्या बढ़ाने के साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य है.
मत्स्य विभाग की डिप्टी डायरेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अस्सी घाट पर 8 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर लगभग 1 लाख चिताला मछलियों की अंगुलिकाओं को गंगा में छोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि रिवर रैंचिग का उद्देश्य गंगा में मछलियों की संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि चिताला जैसी मछलियां नदी के जलीय पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इनकी संख्या बढ़ने से जलीय खाद्य श्रृंखला को भी मजबूती मिलती है और इसके साथ ही मछलियों से लोगों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार भी मिलता है.
उन्होंने बताया कि गंगा में जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ रिवर रैंचिग की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके तहत नदी में अलग-अलग प्रजाति की मछलियों के बीज छोड़े जाते हैं. इससे मछलियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है. मछलियां पारिस्थितिक तंत्र का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जलीय जीवों के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती हैं. ऐसे में सरकार भी इनकी संख्या बढ़ाने के साथ पानी के इको सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है.
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