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वाराणसी में गंगा नदी में छोड़ी जाएंगी एक लाख मछलियां, इकोसिस्टम को मिलेगी मजबूती

1 लाख मछलियां छोड़ी जाएंगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : गंगा में जलील जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है. इसी के तहत वाराणसी में रिवर रैंचिग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा हैं, जहां पर गंगा में लगभग 1 लाख चिताला मछलियों की अंगुलिकाएं छोड़ी जाएंगी. मत्स्य विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मछलियों की संख्या बढ़ाने के साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य है.