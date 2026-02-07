ETV Bharat / state

जज पर NBW का गलत आरोप लगाने वाले पर एक लाख हर्जाना, ट्रांसफर याचिका खारिज, 10 दिन में जमा करनी होगी राशि

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज पर बेहद गंभीर और निराधार आरोप लगाने वाले दो अभियुक्तों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने केस ट्रांसफर की उनकी अर्जी खारिज करने के साथ उन पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है.

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा कि यह दावा पूरी तरह आधारहीन और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. ट्रायल कोर्ट के जज का अपठनीय आदेश देखने के बाद हाईकोर्ट ने पठनीय आदेश लिखने की नसीहत दी और ज़िला जज से रिपोर्ट मांगी है.

अभियुक्तों का आरोप था कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता (वादी मुकदमा) के अधिवक्ता भाई के कहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी ओम प्रकाश ने अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर शपथपूर्वक यह बात कही है, जबकि अभिलेखों में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोप की पुष्टि हो.

मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि अभियुक्तों श्याम सुंदर व ओम प्रकाश ने झांसी के अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित आपराधिक शिकायत को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था. उनके खिलाफ झांसी के नवाबाद थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है.

याचियों ने कहा कि शिकायतकर्ता का सगा भाई जो झांसी जिला अदालत में प्रैक्टिस करने वाला वकील है, उसने ट्रायल जज से उनके चैंबर में मुलाकात की और उसी के प्रभाव में नवंबर में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. कोर्ट ने राज्य की ओर से दी गई इस दलील से भी सहमति जताई कि हलफनामे की सामग्री अवमाननापूर्ण प्रकृति की है. साथ ही कहा कि ट्रायल कोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद अभियुक्तों ने डिस्चार्ज अर्जी दाखिल नहीं की और इसके स्थान पर ट्रांसफर याचिका दाखिल की.