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मथुरा: निर्माण के दौरान भरभराकर गिरी होटल की दीवार, एक मजदूर की मौत, दो घायल

गोविंद नगर थाना क्षेत्र के सरस्वती कुंड स्थित विंगस्टन होटल की घटना

Photo Credit; ETV Bharat
घटना स्थल की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:23 PM IST

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मथुरा : गोविंद नगर थाना क्षेत्र के सरस्वती कुंड स्थित विंगस्टन होटल में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां होटल की एक निर्माणाधीन दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मजदूर मलबे में दब गए.

घटना स्थल (Video Credit; ETV Bharat)

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुंची. मलबे में दबे दोनों मजदूरों को बाहर निकाल कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. वहीं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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घटना स्थल की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि शनिवार की शाम को शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र सरस्वती कुंड के पास विंगस्टन होटल की निर्माणाधीन दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. जिसके मलबे में दबने से 35 वर्षीय दिनेश निवासी खामनी गोवर्धन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

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घटना स्थल की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि ठेकेदार की तलाश की जा रही है. मृतक के परिजनों की तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मौके पर एनडीआरफ की टीम की तरफ से मलवा हटाने का काम किया जा रहा है. मालवे में किसी और के दबे होने की आशंका नहीं है.

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