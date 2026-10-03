ETV Bharat / state

मथुरा: निर्माण के दौरान भरभराकर गिरी होटल की दीवार, एक मजदूर की मौत, दो घायल

घटना स्थल की तस्वीर ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : गोविंद नगर थाना क्षेत्र के सरस्वती कुंड स्थित विंगस्टन होटल में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां होटल की एक निर्माणाधीन दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मजदूर मलबे में दब गए.