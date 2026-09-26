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एसीबी कार्रवाई: लोहावट बीडीओ के घर से एक किलो सोना और जयपुर के प्लॉट के कागज मिले

बीकानेर: लोहावट पंचायत समिति के बीडीओ नारायण सुथार के खिलाफ शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है. बीडीओ को आठ लाख 14 हजार की संदिग्ध राशि के साथ पकड़े जाने के बाद एसीबी ने उसके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली. इस दौरान करीब एक किलो सोने के बिस्कुट और जयपुर में एक प्लॉट से जुड़े दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई. एसीबी ने सोने और प्लॉट के दस्तावेज जब्त कर लिए. एसीबी ने संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू की. अब एजेंसी बीडीओ के बैंक खातों, बैंक लॉकर और तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों की भी जांच करेगी.

घर में मिला एक किलो सोना: तलाशी के दौरान एसीबी को करीब एक किलो सोना मिला है. सोने के बिस्कुट मिलने की पुष्टि एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार ने की. एसीबी ने बरामद सोना जब्त कर लिया. अब जांच एजेंसी सोने की खरीद, उसके स्रोत और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल करेगी. सोने के अलावा एसीबी को जयपुर में एक प्लॉट के कागजात भी मिले हैं. इनको भी एसीबी ने जब्त कर लिया. अब प्लॉट की खरीद, कीमत और बीडीओ से उसके संबंध समेत अन्य बिंदुओं की जांच की जाएगी.

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खाते और दस्तावेजों की होगी जांच: पूरे मामले में अब एसीबी की जांच का फोकस बीडीओ के बैंक खातों और तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों पर है. एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि एसीबी संबंधित बैंक खातों में हुए लेनदेन, जमा राशि और अन्य वित्तीय गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी. बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी भी जांच का हिस्सा रहेगी. शनिवार को बैंक बंद होने के कारण खातों से संबंधित जांच तत्काल नहीं हो सकी. अब रविवार और सोमवार को एसीबी बैंक से संबंधित रिकॉर्ड और खातों की जांच करेगी. इसके बाद बीडीओ की वित्तीय स्थिति और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा.