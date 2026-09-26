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एसीबी कार्रवाई: लोहावट बीडीओ के घर से एक किलो सोना और जयपुर के प्लॉट के कागज मिले

बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई में पकड़े लोहावट बीडीओ नारायण सुथार के मामले में अब जांच का दायरा बढ़ रहा है.

Lohawat BDO Narayan Suthar
लोहावट बीडीओ नारायण सुथार (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 2:24 PM IST

4 Min Read
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बीकानेर: लोहावट पंचायत समिति के बीडीओ नारायण सुथार के खिलाफ शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है. बीडीओ को आठ लाख 14 हजार की संदिग्ध राशि के साथ पकड़े जाने के बाद एसीबी ने उसके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली. इस दौरान करीब एक किलो सोने के बिस्कुट और जयपुर में एक प्लॉट से जुड़े दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई. एसीबी ने सोने और प्लॉट के दस्तावेज जब्त कर लिए. एसीबी ने संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू की. अब एजेंसी बीडीओ के बैंक खातों, बैंक लॉकर और तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों की भी जांच करेगी.

घर में मिला एक किलो सोना: तलाशी के दौरान एसीबी को करीब एक किलो सोना मिला है. सोने के बिस्कुट मिलने की पुष्टि एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार ने की. एसीबी ने बरामद सोना जब्त कर लिया. अब जांच एजेंसी सोने की खरीद, उसके स्रोत और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल करेगी. सोने के अलावा एसीबी को जयपुर में एक प्लॉट के कागजात भी मिले हैं. इनको भी एसीबी ने जब्त कर लिया. अब प्लॉट की खरीद, कीमत और बीडीओ से उसके संबंध समेत अन्य बिंदुओं की जांच की जाएगी.

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खाते और दस्तावेजों की होगी जांच: पूरे मामले में अब एसीबी की जांच का फोकस बीडीओ के बैंक खातों और तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों पर है. एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि एसीबी संबंधित बैंक खातों में हुए लेनदेन, जमा राशि और अन्य वित्तीय गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी. बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी भी जांच का हिस्सा रहेगी. शनिवार को बैंक बंद होने के कारण खातों से संबंधित जांच तत्काल नहीं हो सकी. अब रविवार और सोमवार को एसीबी बैंक से संबंधित रिकॉर्ड और खातों की जांच करेगी. इसके बाद बीडीओ की वित्तीय स्थिति और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा.

ACB team searching the BDO's house.
बीडीओ के घर की तलाशी लेती एसीबी टीम (ETV Bharat Bikaner)

आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने की संभावना: एसीबी अब तक सामने आए तथ्यों और बरामद संपत्तियों की जानकारी को एकत्र कर रही है. बीकानेर एसीबी टीम पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेगी. इसके बाद रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी. जांच में बीडीओ की ज्ञात आय के मुकाबले संपत्ति अधिक मिली और उसके पर्याप्त वैध स्रोत नहीं मिलने की पुष्टि हुई तो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जा सकता है. इस संबंध में अंतिम निर्णय जांच और एसीबी मुख्यालय स्तर पर तथ्यों की समीक्षा के बाद ही होगा.

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अब इन बिंदुओं पर रहेगी एसीबी की नजर: एसीबी की आगे की जांच में मुख्य रूप से बीडीओ के बैंक खाते, बैंक लॉकर, सोने की खरीद से जुड़े दस्तावेज, जयपुर के प्लॉट के कागजात, जमीन-जायदाद और अन्य निवेश से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी. साथ ही बरामद नकदी और संपत्ति के स्रोत की भी जांच होगी. बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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