यूपी में सड़क हादसे: हमीरपुर में ट्रक ने महिला को रौंदा, शाहजहांपुर में बस पलटने से 12 श्रद्धालु घायल

दोनों हादसे में घायलों को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती, हमीरपुर में ट्रक ड्राइवर फरार

हमीरपुर और शाहजहांपुर सड़क हादसा
हमीरपुर और शाहजहांपुर सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 3:39 PM IST

हमीरपुर/शाहजहांपुर: दिसंबर का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में वृद्धि हुई है. प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बाइक, कार और ट्रक से हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है और घायल भी हो रहे हैं. इसी कड़ी में हमीरपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया. हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पति और बहू बच गए. वहीं, शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई. हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

हमीरपुर महिला की मौत: हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के झबरा–जितकरी मार्ग पर बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया. रामदीन पुत्र दयाराम के अनुसार, उनकी सास का निधन हो गया था. रामदीन पत्नी रामरती (50) और बहू के साथ सुबह 7:30 बजे मोटरसाइकिल से जमौड़ी डांडा (हमीरपुर) स्थित ससुराल में त्रयोदशी कार्यक्रम में जा रहे थे. इस दौरान झबरा–जितकरी के बीच पहुंचते ही पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही रामरती सड़क पर गिर गईं और ट्रक का अगला पहिया उनके ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. चौकी प्रभारी रमाकांत शुक्ल ने बताया कि रामदीन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस चालक की तलाश कर रही है.

श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी: शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 के घटना थाना तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड पर 57श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई. हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए. जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

सभी श्रद्धालु मथुरा से जय गुरुदेव के सत्संग से लौट रहे थे और लखीमपुर घर जा रहे थे. इसी दौरान बस जैसे ही नगरिया मोड़ के पास पहुंची तो अचानक डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर ही पलट गई. पीछे से आ रहे एक ट्रक ने किसी तरह से कंट्रोल किया वरना यहां एक बड़ा हादसा हो जाता. एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकल गया. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

