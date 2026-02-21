ETV Bharat / state

बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में बच्चे को लगी गोली, घायल; चार घंटे तक चला ऑपरेशन, लखनऊ में ड्राइवर की गई जान

बुलंदशहर/लखनऊ : यूपी के दो अलग-अलग शहरों में हर्ष फायरिंग में बच्चे के घायल होने व एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग से पड़ोस के घर की छत पर खेल रहा मासूम (8) घायल हो गया. घायल बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नोएडा के एक निजी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक ड्राइवर की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र में 19 फरवरी को एक व्यक्ति की बेटी की शादी की रस्में चल रहीं थीं. घर के बाहर परिवार के लोग और रिश्तेदार ढोल-नगाड़ों की थाप पर डांस कर रहे थे. इसी दौरान एक किशोर (16) अंदर से लाइसेंसी पिस्टल ले आया और हवाई फायर कर दिया. इसी दौरान शाम करीब 5:30 बजे छत पर खेल रहे पड़ोसी के आठ साल के मासूम बेटे को एक गोली लग गई.





बच्चे को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नोएडा रेफर कर दिया गया. शनिवार को डॉक्टरों ने बच्चे का करीब 4 घंटे तक ऑपरेशन किया. चिकित्सकों के अनुसार, अगले 48 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं. सोमवार तक उसकी स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.



सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रहीं हैं.