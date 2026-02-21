ETV Bharat / state

बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में बच्चे को लगी गोली, घायल; चार घंटे तक चला ऑपरेशन, लखनऊ में ड्राइवर की गई जान

गोमती नगर इंस्पेक्टर बृजेश तिवारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई है.

सुनील यादव (फाइल फोटो)
सुनील यादव (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 9:30 PM IST

Updated : February 21, 2026 at 9:45 PM IST

बुलंदशहर/लखनऊ : यूपी के दो अलग-अलग शहरों में हर्ष फायरिंग में बच्चे के घायल होने व एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग से पड़ोस के घर की छत पर खेल रहा मासूम (8) घायल हो गया. घायल बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नोएडा के एक निजी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक ड्राइवर की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र में 19 फरवरी को एक व्यक्ति की बेटी की शादी की रस्में चल रहीं थीं. घर के बाहर परिवार के लोग और रिश्तेदार ढोल-नगाड़ों की थाप पर डांस कर रहे थे. इसी दौरान एक किशोर (16) अंदर से लाइसेंसी पिस्टल ले आया और हवाई फायर कर दिया. इसी दौरान शाम करीब 5:30 बजे छत पर खेल रहे पड़ोसी के आठ साल के मासूम बेटे को एक गोली लग गई.




बच्चे को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नोएडा रेफर कर दिया गया. शनिवार को डॉक्टरों ने बच्चे का करीब 4 घंटे तक ऑपरेशन किया. चिकित्सकों के अनुसार, अगले 48 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं. सोमवार तक उसकी स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रहीं हैं.


लखनऊ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में ड्राइवर की मौत : गोमती नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक ड्राइवर की मौत हो गई. दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे युवक के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.



जानकारी के मुताबिक, ​मूलरूप से अलीगंज के रहने वाले सुनील यादव पेशे से ड्राइवर थे. शुक्रवार रात वह अपने मित्र की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने गोमती नगर के विराट खंड स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचे थे. सुनील कन्यापक्ष की ओर से आमंत्रित थे.


​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बारात के आगमन के दौरान कुछ लोग उत्साह में आकर हर्ष फायरिंग करने लगे. इसी बीच एक गोली सुनील यादव के पैर में जा लगी. गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गये. घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.


​गोमती नगर इंस्पेक्टर बृजेश तिवारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई है. पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई और शस्त्र लाइसेंसी था या अवैध. ​इंस्पेक्टर के मुताबिक, परिजनों की तहरीर और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के बयानों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

