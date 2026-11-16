सरपंच चुनाव की रंजिश में खूनी संघर्ष, दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग से एक की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात
धौलपुर के बरौली गांव में सरपंच चुनाव के प्रचार के दौरान दो गुटों में फायरिंग और पथराव हुआ. इसमें एक युवक की मौत हो गई.
Published : November 16, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 7:14 AM IST
धौलपुर : जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव में सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश ने रविवार रात एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया. मतदान से ठीक एक रात पहले चुनाव मैदान में आमने-सामने खड़ी दो महिला प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस खूनी संघर्ष में लाठी-डंडे चलने के साथ जमकर पथराव और फायरिंग हुई. घटना में गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया.
पुलिस कर रही मामले की जांच : पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया बरौली गांव में चुनाव को लेकर दो पक्षो में फायरिंग हुईं है. जिसमे युवक पीतम मीणा की मौत हुईं है. गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीओ दुलीचंद ने बताया कि फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हुई है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस की ओर से जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.
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जनसंपर्क के दौरान भड़की हिंसा : स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, बरौली ग्राम पंचायत में सोमवार को पंच और सरपंच पद के लिए मतदान होना है. चुनाव में निवर्तमान सरपंच रजनी देवी और प्रत्याशी गीता देवी के बीच सीधा मुकाबला है. रविवार रात को दोनों प्रत्याशियों के समर्थक गांव में मतदाताओं से आखिरी दौर का जनसंपर्क कर रहे थे. इसी दौरान एक गली में दोनों गुटों का आमना-सामना हो गया. पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो कुछ ही मिनटों में गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई. देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग लाठी-डंडे लेकर निकल आए और एक-दूसरे पर टूट पड़े.
एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे : देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और इसी बीच दोनों तरफ से फायरिंग की जाने लगी. गोली लगने से गीता देवी के समर्थक पीतम पुत्र कल्याण की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, संघर्ष में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. अचानक हुई फायरिंग से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ दुलीचंद और सरमथुरा थाना प्रभारी कैलाश चंद्र पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हालात संभालते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर सरमथुरा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना की गंभीरता और गांव में व्याप्त तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि मतदान से पहले किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो. सोमवार यानी आज गांव में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान होना है.
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पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर पहले भी हो चुके हैं विवाद : बताया जा रहा है कि निवर्तमान सरपंच रजनी देवी और सरपंच पद की प्रत्याशी गीता देवी के परिजनों के बीच लंबे समय से चुनावी रंजिश चली आ रही है. इसी पुरानी दुश्मनी को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने आ चुके हैं. सीओ दुलीचंद ने बताया कि पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है और निष्पक्ष व सुरक्षित मतदान कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है.