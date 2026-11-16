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सरपंच चुनाव की रंजिश में खूनी संघर्ष, दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग से एक की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

बरौली में खूनी संघर्ष ( फोटो ईटीवी भारत धौलपुर )

धौलपुर : जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव में सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश ने रविवार रात एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया. मतदान से ठीक एक रात पहले चुनाव मैदान में आमने-सामने खड़ी दो महिला प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस खूनी संघर्ष में लाठी-डंडे चलने के साथ जमकर पथराव और फायरिंग हुई. घटना में गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया.

पुलिस कर रही मामले की जांच : पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया बरौली गांव में चुनाव को लेकर दो पक्षो में फायरिंग हुईं है. जिसमे युवक पीतम मीणा की मौत हुईं है. गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीओ दुलीचंद ने बताया कि फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हुई है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस की ओर से जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.