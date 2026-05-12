अयोध्या में नगर निगम की स्वीपिंग वेहिकल में ट्रक ने मारी टक्कर; 1 कर्मचारी की मौत, तीन गंभीर
पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि मृतक की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 11:52 AM IST
अयोध्या: नगर निगम की ऑटोमैटिक स्वीपिंग गाड़ी में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में नगर निगम के एक कर्मचारी की मौत हो गई है. वहीं दूसरा कर्मचारी गंभीर घायल है. ट्रक के ड्राइवर और क्लिनर को भी चोटें आई हैं. दुर्घटना नेशनल हाईवे के सहादतगंज फ्लाईओवर पर मंगलवार सुबह की है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी निजरा गोकुलपुर सिकंदरा रावत, जिला हाथरस के रूप में हुई है. वहीं बृजेश सिंह निवासी निजरा गोकुलपुर सिकंदरा रावत, जिला हाथरस गंभीर घायल हो गए.
बृजेश को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. हादसे में ट्रक का ड्राइवर और क्लिनर भी घायल हैं. उन्होंने बताया कि सुबह करीब 6:30 नगर निगम की गाड़ी हाईवे पर सफाई कर रही थी.
अचानक तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावक रहा कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. दुर्घटना में नगर निगम के सफाई वाहन पर सवार अजय कुमार को जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है. वहीं बृजेश सिंह को लखनऊ रेफर किया गया है.
पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर पुष्पेंद्र निवासी छिछोरे थाना ढोलना, जिला कासगंज और क्लिनर रंजीत निवासी छिछोरे ढोलना, जिला कासगंज भी दुर्घटना में चोटिल हुए हैं.
इन्हें उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल अयोध्या से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन की सहायता से हटवा दिया है. हाईवे पर आवागमन जारी है. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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