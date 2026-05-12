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अयोध्या में नगर निगम की स्वीपिंग वेहिकल में ट्रक ने मारी टक्कर; 1 कर्मचारी की मौत, तीन गंभीर

अयोध्या में नगर निगम की स्वीपिंग वेहिकल में ट्रक ने मारी टक्कर. ( Photo Credit: ETV Bharat )